　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。

70020.79　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
68382.73　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
67659.85　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
66067.55　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
65639.28　　ボリンジャー:＋2σ(25日)

64693.12　　★日経平均株価28日終値

64151.78　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
64145.00　　6日移動平均線
63618.71　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
62860.53　　均衡表転換線(日足)
62833.84　　新値三本足陰転値
62452.36　　均衡表基準線(日足)
62114.31　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
61598.14　　25日移動平均線
59920.83　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
59577.57　　ボリンジャー:-1σ(25日)
58493.86　　均衡表転換線(週足)
58161.08　　13週移動平均線
57557.00　　ボリンジャー:-2σ(25日)
57536.30　　均衡表基準線(週足)
57444.03　　75日移動平均線
55773.01　　均衡表雲上限(日足)
55689.88　　26週移動平均線
55536.43　　ボリンジャー:-3σ(25日)
55123.51　　均衡表雲下限(日足)
54207.84　　ボリンジャー:-1σ(13週)
51546.38　　200日移動平均線
51458.93　　ボリンジャー:-1σ(26週)
50254.60　　ボリンジャー:-2σ(13週)
47339.50　　均衡表雲上限(週足)
47227.98　　ボリンジャー:-2σ(26週)
46301.36　　ボリンジャー:-3σ(13週)
42997.03　　ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　82.45(前日89.20)
ST.Slow(9日)　　88.31(前日87.93)

ST.Fast(13週)　 89.17(前日89.89)
ST.Slow(13週)　 89.79(前日90.04)

［2026年5月28日］

株探ニュース