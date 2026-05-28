【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(28日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
70020.79 ボリンジャー:＋3σ(13週)
68382.73 ボリンジャー:＋3σ(26週)
67659.85 ボリンジャー:＋3σ(25日)
66067.55 ボリンジャー:＋2σ(13週)
65639.28 ボリンジャー:＋2σ(25日)
64693.12 ★日経平均株価28日終値
64151.78 ボリンジャー:＋2σ(26週)
64145.00 6日移動平均線
63618.71 ボリンジャー:＋1σ(25日)
62860.53 均衡表転換線(日足)
62833.84 新値三本足陰転値
62452.36 均衡表基準線(日足)
62114.31 ボリンジャー:＋1σ(13週)
61598.14 25日移動平均線
59920.83 ボリンジャー:＋1σ(26週)
59577.57 ボリンジャー:-1σ(25日)
58493.86 均衡表転換線(週足)
58161.08 13週移動平均線
57557.00 ボリンジャー:-2σ(25日)
57536.30 均衡表基準線(週足)
57444.03 75日移動平均線
55773.01 均衡表雲上限(日足)
55689.88 26週移動平均線
55536.43 ボリンジャー:-3σ(25日)
55123.51 均衡表雲下限(日足)
54207.84 ボリンジャー:-1σ(13週)
51546.38 200日移動平均線
51458.93 ボリンジャー:-1σ(26週)
50254.60 ボリンジャー:-2σ(13週)
47339.50 均衡表雲上限(週足)
47227.98 ボリンジャー:-2σ(26週)
46301.36 ボリンジャー:-3σ(13週)
42997.03 ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 82.45(前日89.20)
ST.Slow(9日) 88.31(前日87.93)
ST.Fast(13週) 89.17(前日89.89)
ST.Slow(13週) 89.79(前日90.04)
［2026年5月28日］
株探ニュース
70020.79 ボリンジャー:＋3σ(13週)
68382.73 ボリンジャー:＋3σ(26週)
67659.85 ボリンジャー:＋3σ(25日)
66067.55 ボリンジャー:＋2σ(13週)
65639.28 ボリンジャー:＋2σ(25日)
64693.12 ★日経平均株価28日終値
64151.78 ボリンジャー:＋2σ(26週)
64145.00 6日移動平均線
63618.71 ボリンジャー:＋1σ(25日)
62860.53 均衡表転換線(日足)
62833.84 新値三本足陰転値
62452.36 均衡表基準線(日足)
62114.31 ボリンジャー:＋1σ(13週)
61598.14 25日移動平均線
59920.83 ボリンジャー:＋1σ(26週)
59577.57 ボリンジャー:-1σ(25日)
58493.86 均衡表転換線(週足)
58161.08 13週移動平均線
57557.00 ボリンジャー:-2σ(25日)
57536.30 均衡表基準線(週足)
57444.03 75日移動平均線
55773.01 均衡表雲上限(日足)
55689.88 26週移動平均線
55536.43 ボリンジャー:-3σ(25日)
55123.51 均衡表雲下限(日足)
54207.84 ボリンジャー:-1σ(13週)
51546.38 200日移動平均線
51458.93 ボリンジャー:-1σ(26週)
50254.60 ボリンジャー:-2σ(13週)
47339.50 均衡表雲上限(週足)
47227.98 ボリンジャー:-2σ(26週)
46301.36 ボリンジャー:-3σ(13週)
42997.03 ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 82.45(前日89.20)
ST.Slow(9日) 88.31(前日87.93)
ST.Fast(13週) 89.17(前日89.89)
ST.Slow(13週) 89.79(前日90.04)
［2026年5月28日］
株探ニュース