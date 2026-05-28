ジェイグループホールディングス <3063> [東証Ｇ] が5月28日大引け後(16:30)に配当修正を発表。27年2月期の上期配当を従来計画の2円→3円(前年同期は2円)に大幅増額し、年間配当は5円になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は2026年３月に創業30周年を迎えました。これもひとえに当社をご支援いただいている株主の皆様のおかげによるものと、心より感謝申し上げます。つきましては、2027年２月期の中間配当予想につきましては、1 株当たり配当予想を前回予想の 2 円 00 銭（普通配当 2 円 00銭）から１円00銭増額し、３円00 銭（普通配当 ２ 円 00 銭、記念配当 １ 円00銭）に修正いたします。