　5月28日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2654銘柄。東証終値比で上昇は977銘柄、下落は1578銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが95銘柄、値下がりは119銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は170円安と売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の28日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3583>　オーベクス　　　　 1300　　+117（　+9.9%）
2位 <6920>　レーザーテク　　　43500　 +3390（　+8.5%）
3位 <7460>　ヤギ　　　　　　　 4700　　+295（　+6.7%）
4位 <4464>　ソフト９９　　　　 3900　　+235（　+6.4%）
5位 <4487>　スペースマ　　　　　227　　 +10（　+4.6%）
6位 <6245>　ヒラノテク　　　 1917.2　 +63.2（　+3.4%）
7位 <6173>　アクアライン　　　　9.3　　+0.3（　+3.3%）
8位 <3777>　環境フレンド　　　 61.9　　+1.9（　+3.2%）
9位 <6047>　Ｇｕｎｏｓｙ　　　　509　　 +15（　+3.0%）
10位 <3542>　ベガコーポ　　　 1415.9　 +38.9（　+2.8%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6181>　タメニー　　　　　 55.6　 -18.4（ -24.9%）
2位 <277A>　グロービング　　 2534.1　-101.9（　-3.9%）
3位 <3681>　ブイキューブ　　　　 27　　　-1（　-3.6%）
4位 <9704>　アゴーラＨＧ　　　　 29　　　-1（　-3.3%）
5位 <7084>　スマイルＨＤ　　 2315.2　 -72.8（　-3.0%）
6位 <3907>　シリコンスタ　　　 1746　　 -51（　-2.8%）
7位 <286A>　ユカリア　　　　　　651　　 -18（　-2.7%）
8位 <6347>　プラコー　　　　　　273　　　-7（　-2.5%）
9位 <8894>　レボリュー　　　　 24.4　　-0.6（　-2.4%）
10位 <3667>　ｅｎｉｓｈ　　　　 33.2　　-0.8（　-2.4%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6920>　レーザーテク　　　43500　 +3390（　+8.5%）
2位 <8604>　野村　　　　　　 1279.8　 +29.3（　+2.3%）
3位 <6702>　富士通　　　　　　 3585　 +72.0（　+2.0%）
4位 <4751>　サイバー　　　　　 1329　 +21.5（　+1.6%）
5位 <6971>　京セラ　　　　　　 3298　 +27.0（　+0.8%）
6位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　　 3370　 +22.0（　+0.7%）
7位 <6981>　村田製　　　　　　 8590　　 +52（　+0.6%）
8位 <6645>　オムロン　　　　 5626.4　 +29.4（　+0.5%）
9位 <8801>　三井不　　　　　 1511.4　　+6.4（　+0.4%）
10位 <7741>　ＨＯＹＡ　　　　27082.5　+112.5（　+0.4%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <543A>　ＡＲＣＨＩＯ　　　361.1　　-3.9（　-1.1%）
2位 <8053>　住友商　　　　　　 7050　　 -55（　-0.8%）
3位 <2503>　キリンＨＤ　　　　 2702　 -19.0（　-0.7%）
4位 <6472>　ＮＴＮ　　　　　　445.8　　-2.6（　-0.6%）
5位 <6178>　日本郵政　　　　　 2019　 -10.5（　-0.5%）
6位 <9531>　東ガス　　　　　 6262.6　 -31.4（　-0.5%）
7位 <2282>　日ハム　　　　　 6008.2　 -28.8（　-0.5%）
8位 <7211>　三菱自　　　　　　404.3　　-1.9（　-0.5%）
9位 <5802>　住友電　　　　　　11900　　 -55（　-0.5%）
10位 <4503>　アステラス　　　 2114.4　　-9.6（　-0.5%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース