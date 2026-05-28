[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇977銘柄・下落1578銘柄（東証終値比）
5月28日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2654銘柄。東証終値比で上昇は977銘柄、下落は1578銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが95銘柄、値下がりは119銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は170円安と売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の28日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3583> オーベクス 1300 +117（ +9.9%）
2位 <6920> レーザーテク 43500 +3390（ +8.5%）
3位 <7460> ヤギ 4700 +295（ +6.7%）
4位 <4464> ソフト９９ 3900 +235（ +6.4%）
5位 <4487> スペースマ 227 +10（ +4.6%）
6位 <6245> ヒラノテク 1917.2 +63.2（ +3.4%）
7位 <6173> アクアライン 9.3 +0.3（ +3.3%）
8位 <3777> 環境フレンド 61.9 +1.9（ +3.2%）
9位 <6047> Ｇｕｎｏｓｙ 509 +15（ +3.0%）
10位 <3542> ベガコーポ 1415.9 +38.9（ +2.8%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6181> タメニー 55.6 -18.4（ -24.9%）
2位 <277A> グロービング 2534.1 -101.9（ -3.9%）
3位 <3681> ブイキューブ 27 -1（ -3.6%）
4位 <9704> アゴーラＨＧ 29 -1（ -3.3%）
5位 <7084> スマイルＨＤ 2315.2 -72.8（ -3.0%）
6位 <3907> シリコンスタ 1746 -51（ -2.8%）
7位 <286A> ユカリア 651 -18（ -2.7%）
8位 <6347> プラコー 273 -7（ -2.5%）
9位 <8894> レボリュー 24.4 -0.6（ -2.4%）
10位 <3667> ｅｎｉｓｈ 33.2 -0.8（ -2.4%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6920> レーザーテク 43500 +3390（ +8.5%）
2位 <8604> 野村 1279.8 +29.3（ +2.3%）
3位 <6702> 富士通 3585 +72.0（ +2.0%）
4位 <4751> サイバー 1329 +21.5（ +1.6%）
5位 <6971> 京セラ 3298 +27.0（ +0.8%）
6位 <3436> ＳＵＭＣＯ 3370 +22.0（ +0.7%）
7位 <6981> 村田製 8590 +52（ +0.6%）
8位 <6645> オムロン 5626.4 +29.4（ +0.5%）
9位 <8801> 三井不 1511.4 +6.4（ +0.4%）
10位 <7741> ＨＯＹＡ 27082.5 +112.5（ +0.4%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <543A> ＡＲＣＨＩＯ 361.1 -3.9（ -1.1%）
2位 <8053> 住友商 7050 -55（ -0.8%）
3位 <2503> キリンＨＤ 2702 -19.0（ -0.7%）
4位 <6472> ＮＴＮ 445.8 -2.6（ -0.6%）
5位 <6178> 日本郵政 2019 -10.5（ -0.5%）
6位 <9531> 東ガス 6262.6 -31.4（ -0.5%）
7位 <2282> 日ハム 6008.2 -28.8（ -0.5%）
8位 <7211> 三菱自 404.3 -1.9（ -0.5%）
9位 <5802> 住友電 11900 -55（ -0.5%）
10位 <4503> アステラス 2114.4 -9.6（ -0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の28日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3583> オーベクス 1300 +117（ +9.9%）
2位 <6920> レーザーテク 43500 +3390（ +8.5%）
3位 <7460> ヤギ 4700 +295（ +6.7%）
4位 <4464> ソフト９９ 3900 +235（ +6.4%）
5位 <4487> スペースマ 227 +10（ +4.6%）
6位 <6245> ヒラノテク 1917.2 +63.2（ +3.4%）
7位 <6173> アクアライン 9.3 +0.3（ +3.3%）
8位 <3777> 環境フレンド 61.9 +1.9（ +3.2%）
9位 <6047> Ｇｕｎｏｓｙ 509 +15（ +3.0%）
10位 <3542> ベガコーポ 1415.9 +38.9（ +2.8%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6181> タメニー 55.6 -18.4（ -24.9%）
2位 <277A> グロービング 2534.1 -101.9（ -3.9%）
3位 <3681> ブイキューブ 27 -1（ -3.6%）
4位 <9704> アゴーラＨＧ 29 -1（ -3.3%）
5位 <7084> スマイルＨＤ 2315.2 -72.8（ -3.0%）
6位 <3907> シリコンスタ 1746 -51（ -2.8%）
7位 <286A> ユカリア 651 -18（ -2.7%）
8位 <6347> プラコー 273 -7（ -2.5%）
9位 <8894> レボリュー 24.4 -0.6（ -2.4%）
10位 <3667> ｅｎｉｓｈ 33.2 -0.8（ -2.4%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6920> レーザーテク 43500 +3390（ +8.5%）
2位 <8604> 野村 1279.8 +29.3（ +2.3%）
3位 <6702> 富士通 3585 +72.0（ +2.0%）
4位 <4751> サイバー 1329 +21.5（ +1.6%）
5位 <6971> 京セラ 3298 +27.0（ +0.8%）
6位 <3436> ＳＵＭＣＯ 3370 +22.0（ +0.7%）
7位 <6981> 村田製 8590 +52（ +0.6%）
8位 <6645> オムロン 5626.4 +29.4（ +0.5%）
9位 <8801> 三井不 1511.4 +6.4（ +0.4%）
10位 <7741> ＨＯＹＡ 27082.5 +112.5（ +0.4%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <543A> ＡＲＣＨＩＯ 361.1 -3.9（ -1.1%）
2位 <8053> 住友商 7050 -55（ -0.8%）
3位 <2503> キリンＨＤ 2702 -19.0（ -0.7%）
4位 <6472> ＮＴＮ 445.8 -2.6（ -0.6%）
5位 <6178> 日本郵政 2019 -10.5（ -0.5%）
6位 <9531> 東ガス 6262.6 -31.4（ -0.5%）
7位 <2282> 日ハム 6008.2 -28.8（ -0.5%）
8位 <7211> 三菱自 404.3 -1.9（ -0.5%）
9位 <5802> 住友電 11900 -55（ -0.5%）
10位 <4503> アステラス 2114.4 -9.6（ -0.5%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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