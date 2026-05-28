【Mリーグ】フェニックス退団の浅井堂岐「正直悔しい」【コメント全文】
麻雀のプロリーグ「Mリーグ」のセガサミーフェニックス公式X、公式サイトが28日、更新され、「24‐25」「25‐26」と2シーズンプレーした浅井堂岐（日本プロ麻雀協会）との契約を更新しないことを発表した。
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なお、選手兼任監督の茅森早香や、醍醐大、竹内元太（ともに最高位戦日本プロ麻雀協会）との契約は更新されることが発表された。
今シーズン、「Mリーグ」では選手入れ替え規定に該当するチームはいなかったが、今回の発表により、浅井が退団第1号となるとともに、ドラフト会議により新加入選手が選ばれることになる。
浅井は1985年12月24日生まれの40歳。2010年、25歳の時に協会に入会しプロデビュー。2022年度に協会最高峰のA1リーグに初昇級すると、そのまま雀王決定戦に進出し、A1リーグ初年度での雀王戴冠を成し遂げた。こうした活躍が認められ、2024年6月のMリーグドラフト会議にてセガサミーフェニックスから2巡目指名を受けて加入した。Mリーグ参戦初年度の「24‐25」シーズンにチーム初優勝のメンバーでもある。「25‐26」シーズン中の対局後に倒れ、クモ膜下出血を発症していることが判明し、一時チームから離れたが、1月末の対局より戦列に復帰していた。
【オフィシャルコメント全文】
セガサミーフェニックスでは、浅井堂岐選手との選手契約が2025-26シーズンをもって満了となりますことをお知らせいたします。
浅井堂岐選手からのコメント
このたび、契約満了に伴いセガサミーフェニックスを退団することとなりました。
病気を乗り越えて、これからもっともっとチームのために頑張りたい…そんな風に思っていたところだったので正直悔しいです。
チームの一員として過ごしたこの2年間はかけがえのない時間でした。いつかもう一度、必ずMリーグの舞台で戦えるよう精進してまいります。これからも応援よろしくお願いします。
茅森早香選手兼監督からのコメント
2年間、一緒に戦った時間は忘れません。
優勝してみんなで涙したこと。堂岐の気合いの入った四暗刻。
病気を乗り越え、復帰戦で見せた魂のトップ。
苦しい時も嬉しい時も、この4人で戦えたこと、本当に嬉しく思っています。
来シーズンは同じチームで戦うことはできなくなりましたが、一緒に戦った仲間であることに変わりはありません。
これからの堂岐の活躍を心から応援しています。本当にありがとう。
醍醐大選手からのコメント
真っ直ぐな雀風は見ていて気持ちよかったし、チームの賑やかで温かい雰囲気も堂岐がいたからこそと思っています。
大病に倒れた時は寝られないくらい心配したけれど、復帰後のトップはお釣りがくるほど感動しました。
いろいろあったけれど、2年間一緒に戦ってくれてありがとう！
今後の活躍を心より応援します。
竹内元太選手からのコメント
堂岐、まずは2年間本当にお疲れ様でした。
セガサミーフェニックスに入る前、「二人で頑張ろうな」と話していて、その後本当に優勝まで辿り着けたことは、自分にとって最高の思い出です。
2025-26シーズンは入院などもあり、きっと万全な状態で試合に臨めない時期もあったと思うけれど、それでもいつも前を向いて明るく振る舞う姿にたくさん助けられました。
また来シーズン以降、Mリーグの舞台に戻ってきてくれることを楽しみにしています。
最高の仲間と、今度は対戦相手として勝負できたら、それはきっと最高だね。
チームからのコメント
このたび、セガサミーフェニックスは浅井堂岐選手との選手契約について、今後の編成方針を総合的に勘案した結果、2025-26シーズンをもちまして契約満了とすることを決定いたしました。
浅井選手は、チーム加入直後の2024-25シーズンにおいて、初優勝を果たしたチームの一員として多くのファンの皆さまに深い感動と喜びを届けてくださいました。ともに戦った記憶は、チームの歴史に深く刻まれております。
2025-26シーズンは困難を乗り越え、見事な復活を遂げられました。復帰戦でトップを獲得された姿は、不撓不屈の精神を体現するものであり、チームのみならず多くの方々に勇気と希望を与えてくださいました。
浅井選手がセガサミーフェニックスの一員としてともに戦っていただいた2年間は、私たちにとってかけがえのない時間であり、その情熱と覚悟、そしてチームへの多大なるご尽力に深く感謝申し上げます。
浅井選手の今後のさらなるご活躍を、チーム一同、心よりお祈り申し上げます。
セガサミーフェニックス
引用：
「セガサミーフェニックス」X（＠SEGASAMMY_PNX）
セガサミーフェニックス公式サイト
【写真】ネクスト“芸能人Mリーガー”は誰？
なお、選手兼任監督の茅森早香や、醍醐大、竹内元太（ともに最高位戦日本プロ麻雀協会）との契約は更新されることが発表された。
今シーズン、「Mリーグ」では選手入れ替え規定に該当するチームはいなかったが、今回の発表により、浅井が退団第1号となるとともに、ドラフト会議により新加入選手が選ばれることになる。
【オフィシャルコメント全文】
セガサミーフェニックスでは、浅井堂岐選手との選手契約が2025-26シーズンをもって満了となりますことをお知らせいたします。
浅井堂岐選手からのコメント
このたび、契約満了に伴いセガサミーフェニックスを退団することとなりました。
病気を乗り越えて、これからもっともっとチームのために頑張りたい…そんな風に思っていたところだったので正直悔しいです。
チームの一員として過ごしたこの2年間はかけがえのない時間でした。いつかもう一度、必ずMリーグの舞台で戦えるよう精進してまいります。これからも応援よろしくお願いします。
茅森早香選手兼監督からのコメント
2年間、一緒に戦った時間は忘れません。
優勝してみんなで涙したこと。堂岐の気合いの入った四暗刻。
病気を乗り越え、復帰戦で見せた魂のトップ。
苦しい時も嬉しい時も、この4人で戦えたこと、本当に嬉しく思っています。
来シーズンは同じチームで戦うことはできなくなりましたが、一緒に戦った仲間であることに変わりはありません。
これからの堂岐の活躍を心から応援しています。本当にありがとう。
醍醐大選手からのコメント
真っ直ぐな雀風は見ていて気持ちよかったし、チームの賑やかで温かい雰囲気も堂岐がいたからこそと思っています。
大病に倒れた時は寝られないくらい心配したけれど、復帰後のトップはお釣りがくるほど感動しました。
いろいろあったけれど、2年間一緒に戦ってくれてありがとう！
今後の活躍を心より応援します。
竹内元太選手からのコメント
堂岐、まずは2年間本当にお疲れ様でした。
セガサミーフェニックスに入る前、「二人で頑張ろうな」と話していて、その後本当に優勝まで辿り着けたことは、自分にとって最高の思い出です。
2025-26シーズンは入院などもあり、きっと万全な状態で試合に臨めない時期もあったと思うけれど、それでもいつも前を向いて明るく振る舞う姿にたくさん助けられました。
また来シーズン以降、Mリーグの舞台に戻ってきてくれることを楽しみにしています。
最高の仲間と、今度は対戦相手として勝負できたら、それはきっと最高だね。
チームからのコメント
このたび、セガサミーフェニックスは浅井堂岐選手との選手契約について、今後の編成方針を総合的に勘案した結果、2025-26シーズンをもちまして契約満了とすることを決定いたしました。
浅井選手は、チーム加入直後の2024-25シーズンにおいて、初優勝を果たしたチームの一員として多くのファンの皆さまに深い感動と喜びを届けてくださいました。ともに戦った記憶は、チームの歴史に深く刻まれております。
2025-26シーズンは困難を乗り越え、見事な復活を遂げられました。復帰戦でトップを獲得された姿は、不撓不屈の精神を体現するものであり、チームのみならず多くの方々に勇気と希望を与えてくださいました。
浅井選手がセガサミーフェニックスの一員としてともに戦っていただいた2年間は、私たちにとってかけがえのない時間であり、その情熱と覚悟、そしてチームへの多大なるご尽力に深く感謝申し上げます。
浅井選手の今後のさらなるご活躍を、チーム一同、心よりお祈り申し上げます。
セガサミーフェニックス
引用：
「セガサミーフェニックス」X（＠SEGASAMMY_PNX）
セガサミーフェニックス公式サイト