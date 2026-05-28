【ラグビー】最強の「矛」かけた大一番 東京ＳＧ、今季最多得点の神戸戦へ「アタックした方が勝つ」…３０日にプレーオフ準決勝
◆ラグビー ＮＴＴリーグワン２０２５―２６ プレーオフトーナメント準決勝 神戸―東京ＳＧ（３０日、秩父宮ラグビー場）
ラグビー・ＮＴＴリーグワンのプレーオフ準決勝、神戸―東京ＳＧは３０日、秩父宮ラグビー場で行われる。４季ぶりの決勝進出に挑む東京ＳＧは２８日、東京・府中市のグラウンドで練習を公開した。先発するＣＴＢ中村亮土が取材に応じ「どちらが、自分たちの色を出せるか。アタックした方が勝つ」と、決戦を見据えた。
レギュラーシーズン（ＲＳ）１位の神戸は今季、合計７５０得点でリーグ１位。アグレッシブ・アタッキング・ラグビーを掲げるチームを率いる小野晃征ヘッドコーチは「神戸もアタックのチーム。取られたら取り返す、打ち合いに持っていく」とチームの強みを強調する。準々決勝のＢＲ東京戦では、後半ラストプレーでサヨナラトライで逆転し、４０―３５で勝ち上がってきた。フッカー堀越康介も「どちらが強いアタックチームかを、見せられたら」と、次戦に向けプライドをにじませる。
神戸戦は今季２戦２敗。４月の第１６節では、２８―４９で敗れた。今季限りでの現役引退を表明している中村は「今に来て、あまり考えなくなった。本当に、次の試合が楽しみ。そこしか考えていない。次の試合に、集中している」。矛と矛がぶつかり合うセミファイナル。「どこでもアタックできるというマインドを持ちながらプレーをすることが一番」と、熱く語った。
◆東京ＳＧ試合登録メンバー
【ＦＷ】
１小林 賢太
２堀越 康介
３竹内 柊平
４ジョージ・ハモンド
５ハリー・ホッキングス
６下川 甲嗣
７ショーン・マクマーン
８テビタ・タタフ
【ＢＫ】
９流 大
１０ケイレブ・トラスク
１１尾崎 泰雅
１２中村 亮土
１３中野 将伍
１４チェスリン・コルビ
１５松島幸太朗
【控え】
１６呉 季依典
１７森川由起乙
１８中野幹
１９箸本龍雅
２０サム・ケイン
２１ピエリッチ・シーバート
２２福田健太
２３高本幹也