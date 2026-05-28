◆ラグビー ＮＴＴリーグワン２０２５―２６ プレーオフトーナメント準決勝 神戸―東京ＳＧ（３０日、秩父宮ラグビー場）

ラグビー・ＮＴＴリーグワンのプレーオフ準決勝、神戸―東京ＳＧは３０日、秩父宮ラグビー場で行われる。４季ぶりの決勝進出に挑む東京ＳＧは２８日、東京・府中市のグラウンドで練習を公開した。先発するＣＴＢ中村亮土が取材に応じ「どちらが、自分たちの色を出せるか。アタックした方が勝つ」と、決戦を見据えた。

レギュラーシーズン（ＲＳ）１位の神戸は今季、合計７５０得点でリーグ１位。アグレッシブ・アタッキング・ラグビーを掲げるチームを率いる小野晃征ヘッドコーチは「神戸もアタックのチーム。取られたら取り返す、打ち合いに持っていく」とチームの強みを強調する。準々決勝のＢＲ東京戦では、後半ラストプレーでサヨナラトライで逆転し、４０―３５で勝ち上がってきた。フッカー堀越康介も「どちらが強いアタックチームかを、見せられたら」と、次戦に向けプライドをにじませる。

神戸戦は今季２戦２敗。４月の第１６節では、２８―４９で敗れた。今季限りでの現役引退を表明している中村は「今に来て、あまり考えなくなった。本当に、次の試合が楽しみ。そこしか考えていない。次の試合に、集中している」。矛と矛がぶつかり合うセミファイナル。「どこでもアタックできるというマインドを持ちながらプレーをすることが一番」と、熱く語った。

◆東京ＳＧ試合登録メンバー

【ＦＷ】

１小林 賢太

２堀越 康介

３竹内 柊平

４ジョージ・ハモンド

５ハリー・ホッキングス

６下川 甲嗣

７ショーン・マクマーン

８テビタ・タタフ

【ＢＫ】

９流 大

１０ケイレブ・トラスク

１１尾崎 泰雅

１２中村 亮土

１３中野 将伍

１４チェスリン・コルビ

１５松島幸太朗

【控え】

１６呉 季依典

１７森川由起乙

１８中野幹

１９箸本龍雅

２０サム・ケイン

２１ピエリッチ・シーバート

２２福田健太

２３高本幹也