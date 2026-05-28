お笑いコンビ「見取り図」リリー（４１）とフリーアナウンサーの今川菜緒（２９）が結婚したことが２８日に明らかになった。２人は昨年８月に一部週刊誌でツーショット写真と共に交際が報じられていた。リリーの１２歳年下・今川アナはどんな人物なのか―。

１９９６年１２月２８日、愛知県生まれの２９歳。同志社大学商学部商学科に通っていた２０１７年には「ミスキャンパス同志社２０１７」で準グランプリを受賞。ミスコンに挑戦する今川アナのインタビューを掲載した「美学生図鑑」の公式サイトでは「アナウンサーになることが夢」と語り、大学２年生の秋からタレント育成も兼ねたアナスンサースクールに通っていると当時の取材で語っている。

大学卒業後、１９年４月に岡山放送に入社。岡山・香川に密着したバラエティー番組「金バク！」のＭＣや、生放送の情報番組「なんしょん？」のＭＣなどを務めた。岡山放送時代について、現在キャスターとして出演している「ＴＢＳ ＮＥＷＳ」の公式サイトのプロフィル欄では「岡山・香川エリアで６年間、主にバラエティ番組や情報番組を担当してきました。共演者の方々や出会うモノの魅力をより一層輝かせたい…という思いで駆け抜けた６年。たくさんの方の温もりに触れ、かけがえのない時間を過ごしました」と回顧している。

２５年３月に岡山放送を退社し、同年４月から事務所「セント・フォース」に所属。同年５月から「ＴＢＳ ＮＥＷＳ」でキャスターを担当している。

「ＴＢＳ ＮＥＷＳ」の公式サイトのプロフィル欄では、特技は「走ること」とし、２２年おかやまマラソンの完走経験もある。休日の過ごし方は「ウナギ屋巡り、エンタメ鑑賞（韓国ドラマ、お笑い大好きです）、散歩」と自己紹介。お笑い好きだと明かしている。