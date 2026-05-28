６月１１日開幕の北中米Ｗ杯に臨む日本代表が２８日、千葉市内にあるＪＦＡ夢フィールドで合宿３日目の練習を行った。

２６日から同施設で個別トレーニングをしていたＭＦ遠藤航が全体練習に合流。戦術練習を含めた全てのメニューを消化した。今年２月に負傷し、手術をした左足は「問題ない。基本的にはちゃんとリハビリも向こうでやっていたし、ここで合流するためにやってきたっていうのもあるし」と言い切った。

負傷した箇所は「左足の甲、指と指をつないでいる靱帯（じんたい）が切れていたので人工靱帯でつないだ」といい、通常よりも計画を早めたプランでリハビリを行ったが復帰までの道のりは順調に進んだという。Ｗ杯直前にプロキャリアで初めての手術を経験したが焦ることはなく「Ｗ杯に行くことだけに集中していた。そういった意味では、やることは整理されていた。もうとにかく自分にできることやるしかない」と前を向き続けた。

Ｗ杯までに間に合うメドが立つか、メンバーに選ばれるか不安視されていたが、遠藤は「もう行く前提で準備していた」。メンバー発表当日は、ちょうど所属クラブでのリハビリプログラムを終えた日だったといい「ここからまた新たなスタートというか、ここがスタートラインだなみたいな感じ」と気持ちも新たに語った。

３回目のＷ杯は自身初めて主将として挑む。「特別な気持ちにはなる」と力強いまなざしを向けた。