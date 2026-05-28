山下美月、初対面の風間俊介に安心感「身をゆだねてお芝居できた」
俳優の山下美月が28日、第49回創作テレビドラマ大賞『ある日彼女のパンティーが、』（NHK総合 31日後11：00）完成会見に登壇。共演者の風間俊介への印象を語った。
【全身ショット】華やか！ワンピース姿で登場した山下美月＆倉悠貴
山下は初対面の人と芝居をする時は、緊張して身構えてしまうそう。「（風間とは）初めましてで、しかも撮影自体も1日あったかなくらい。安心感が本当にすごくて、その場にいてくださるだけでチームもまとまりますし、話もめちゃくちゃ面白い」と話し、「すごく優しくてコミュニケーションをとってくださったので、身をゆだねてお芝居をできたなって思っています」とほほ笑んだ。
共に登壇していた倉悠貴は、風間と現場では会わなかったそう。しかし、「スタッフさんからは『とにかく、めちゃくちゃ良い人』という、うわさだけは聞いています」と周囲の反応を明かした。
今作は、日本放送作家協会とNHKが共催する「第49回創作テレビドラマ大賞」で、大賞を受賞した加藤予備氏の『ある日彼女のパンティーが、』の映像化した作品。まっすぐすぎて周りから一風変わった人に見られる夫・並木想太（倉悠貴）と漫画家を目指す妻・優衣（山下美月）。優衣のパンティーをめぐるひょんなできごとから起きる大騒動が2人の関係を変化させていく。ちょっぴり愉快な空気感をまといながらささやかな日常を生きる夫婦の物語となっている。
【全身ショット】華やか！ワンピース姿で登場した山下美月＆倉悠貴
山下は初対面の人と芝居をする時は、緊張して身構えてしまうそう。「（風間とは）初めましてで、しかも撮影自体も1日あったかなくらい。安心感が本当にすごくて、その場にいてくださるだけでチームもまとまりますし、話もめちゃくちゃ面白い」と話し、「すごく優しくてコミュニケーションをとってくださったので、身をゆだねてお芝居をできたなって思っています」とほほ笑んだ。
今作は、日本放送作家協会とNHKが共催する「第49回創作テレビドラマ大賞」で、大賞を受賞した加藤予備氏の『ある日彼女のパンティーが、』の映像化した作品。まっすぐすぎて周りから一風変わった人に見られる夫・並木想太（倉悠貴）と漫画家を目指す妻・優衣（山下美月）。優衣のパンティーをめぐるひょんなできごとから起きる大騒動が2人の関係を変化させていく。ちょっぴり愉快な空気感をまといながらささやかな日常を生きる夫婦の物語となっている。