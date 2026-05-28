【5月29日誕生】ダイソー、大阪ミナミ初の“3ブランド複合店” 5500人限定プレゼント実施へ＜概要＞
大創産業は、大阪・なんばパークスに「DAISO（ダイソー）」「Standard
【写真】なんばパークスにダイソー新店舗…オープン特典のプレゼント
Products by DAISO（スタンダードプロダクツ バイ ダイソー）」「THREEPPY（スリーピー）」の3ブランド複合店を、5月29日オープンする。
大阪府内に「DAISO」は271店舗、「Standard Products」は20店舗、「THREEPPY」は31店舗を出店しているが、3ブランド複合店は、梅田DTタワー店、近鉄百貨店上本町店に続き、ミナミエリア初登場となる。
■店舗概要
DAISO なんばパークス店 276坪（約912平米）
Standard Products なんばパークス店 105坪（約347平米）
THREEPPY なんばパークス店 41坪（約136平米）
営業時間：午前11時〜午後9時
休業日：なし（なんばパークスに準ずる）
住所：大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス T-terrace 1F
オープン：2026年5月29日（金）
■DAISO
「だんぜん！ダイソー」をスローガンに、圧倒的な品揃えと驚きの価格で生活をサ
ポート
おすすめ：
キーホルダーやチャーム、バッグなど、組み合わせて楽しめる豊富なカラーバリエーションを取り揃えた「推し活」コーナーなど。
各100 円〜（税込110 円〜）
■Standard Products
“ちょっといいのが、ずっといい。”をコンセプトに、年齢・性別を問わず、生活に取り入れやすいベーシックで洗練されたデザインに特化したブランド。
おすすめ：
日本随一の手ぬぐい産地である大阪府堺市で生産された、和晒の手ぬぐい。吸水性が良く速乾性にも優れており、使うほどに肌になじむ。
堺の手ぬぐい「約34×90センチ） 各500円（税込550円）
■THREEPPY
“あいらしい。そして私らしい。”をコンセプトに、大人かわいい雑貨を追求するブランドで、300円を中心とするアクセサリー、インテリア、食器、ファッション雑貨などを提供。
おすすめ：
暑い夏の就寝時を快適に彩る、ひんやり心地よい冷感ファブリックシリーズ。柔らかな水彩フラワーと繊細な線画フラワーの2デザインで、寝室を華やかに整える。
冷感ファブリックシリーズ 各300〜1000 円（税込330円〜1100円）
■オープン特典
オープンを記念して3つのキャンペーン実施。DAISO、Standard Products、THREEPPYで税込1200円以上購入者にプレゼント（3店舗合算可能）。
※いずれも限定数のため、なくなり次第終了
1. 5月29日（金）以降 先着1500名 Standard Products オリジナル巾着
2. 6月5日（金）以降 先着1000名 THREEPPY オリジナルポーチ
3. 6月12日（金）以降 先着3000名 DAISO オリジナルトートバッグ
【写真】なんばパークスにダイソー新店舗…オープン特典のプレゼント
Products by DAISO（スタンダードプロダクツ バイ ダイソー）」「THREEPPY（スリーピー）」の3ブランド複合店を、5月29日オープンする。
大阪府内に「DAISO」は271店舗、「Standard Products」は20店舗、「THREEPPY」は31店舗を出店しているが、3ブランド複合店は、梅田DTタワー店、近鉄百貨店上本町店に続き、ミナミエリア初登場となる。
DAISO なんばパークス店 276坪（約912平米）
Standard Products なんばパークス店 105坪（約347平米）
THREEPPY なんばパークス店 41坪（約136平米）
営業時間：午前11時〜午後9時
休業日：なし（なんばパークスに準ずる）
住所：大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス T-terrace 1F
オープン：2026年5月29日（金）
■DAISO
「だんぜん！ダイソー」をスローガンに、圧倒的な品揃えと驚きの価格で生活をサ
ポート
おすすめ：
キーホルダーやチャーム、バッグなど、組み合わせて楽しめる豊富なカラーバリエーションを取り揃えた「推し活」コーナーなど。
各100 円〜（税込110 円〜）
■Standard Products
“ちょっといいのが、ずっといい。”をコンセプトに、年齢・性別を問わず、生活に取り入れやすいベーシックで洗練されたデザインに特化したブランド。
おすすめ：
日本随一の手ぬぐい産地である大阪府堺市で生産された、和晒の手ぬぐい。吸水性が良く速乾性にも優れており、使うほどに肌になじむ。
堺の手ぬぐい「約34×90センチ） 各500円（税込550円）
■THREEPPY
“あいらしい。そして私らしい。”をコンセプトに、大人かわいい雑貨を追求するブランドで、300円を中心とするアクセサリー、インテリア、食器、ファッション雑貨などを提供。
おすすめ：
暑い夏の就寝時を快適に彩る、ひんやり心地よい冷感ファブリックシリーズ。柔らかな水彩フラワーと繊細な線画フラワーの2デザインで、寝室を華やかに整える。
冷感ファブリックシリーズ 各300〜1000 円（税込330円〜1100円）
■オープン特典
オープンを記念して3つのキャンペーン実施。DAISO、Standard Products、THREEPPYで税込1200円以上購入者にプレゼント（3店舗合算可能）。
※いずれも限定数のため、なくなり次第終了
1. 5月29日（金）以降 先着1500名 Standard Products オリジナル巾着
2. 6月5日（金）以降 先着1000名 THREEPPY オリジナルポーチ
3. 6月12日（金）以降 先着3000名 DAISO オリジナルトートバッグ