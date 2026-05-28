俳優の西川明さん（79）が、5月19日に肺炎のため横浜市内の病院で亡くなったことが分かりました。所属の劇団民藝が発表しました。

【写真を見る】【 訃報 】俳優・西川明さん 死去 ７９歳 「特捜最前線」など テレビや舞台など多数出演（発表全文）

葬儀は５月２３日に横浜市内で執り行われたということです。









▽▽▽下記、発表全文▽▽▽

訃報：演技部の西川明が逝去いたしました。

劇団民藝演技部の俳優、西川明（にしかわ・あきら、本名）が、２０２６年５月１９日（火）午前５時１０分に肺炎のため横浜市内の病院で逝去しました。７９歳でした。

葬儀は５月２３日（土）に横浜市内で執り行われました。喪主は妻の純子（じゅんこ）さん。

お問い合わせ先は劇団民藝へお願い致します。

なお、故人の遺志により香典・供花は辞退いたします。ここに謹んでお知らせ致します。



西川 明（にしかわ・あきら）

１９４７年３月１１日生まれ。京都府出身。

桐朋学園大学演劇科（一期生）卒業後、パントマイムの助手を勤める。

ザ・スーパーカムパニイ（1972年『菜の花飛行機』を演出など）、

アングラ演劇などの活動をへて、1973年民藝に入団。

民藝の初舞台は１９７３年、大橋喜一作『修羅と死刑台』学生。

主な舞台は、

F・G・ロルカ作『血の婚礼』花婿（73）、

秋元松代作『アディオス号の歌』横山四郎（75）、

庄野英二作『南の島』源一（76）、

木下順二作『山脈』富吉（78）、

清水邦夫作『エレジー』河崎清二（83）、

D・フォ作『払えないの？ 払わないのよ！』ルイジ（85,2001）、

M・ゴーリキー作『どん底』ゾープ（90）、

斎藤憐作『グレイクリスマス』五篠紘一（92）

権堂（95〜99）、

Ｔ・ウィリアムズ作『青春の甘き小鳥』ジョージ・スカダー（95）、

木下順二作『巨匠』医師（97）、

小山祐士作『二人だけの舞踏会』三鼓英水（99）、

小山祐士作『泰山木の木の下で』出前持ちの青年（01〜03）、

渡邊一功作『White Phase』野口（03）、

木下順二作『巨匠』Ａ、M・ウェラー作『スポイルズ・オブ・ウォー』アンドリュー（04）、

久保栄作『火山灰地』市橋達二（05）、

A・ミラー作『橋からの眺め』エディ・カルボーン（06）、

L・グローグ作『白バラの祈り』モーア（07）、

A・ミラー作『プライス−代償−』ビクター、藤沢周平原作『海鳴り』新兵衛（08）、

ふたくちつよし作『霞晴れたら』前島則夫、小幡欣治作『神戸北ホテル』仁野六助（09）、

W・インジ作『帰れ、いとしのシーバ』ドック、坂手洋二作『帰還』守谷孝一（11）、

『無欲の人』信時潔（13）、

『集金旅行』十番さん（ヤブセマスオ）（13〜21）、

木下順二作『白い夜の宴』父、R・ハーウッド作『コラボレーション』リヒャルト・シュトラウス、中津留章仁作『篦棒』大友信勝（16）、

M・カウフマン作『33の変奏曲』ルートヴィッヒ・ヴァン・ベートーベン（17）、

木下順二作『審判』検察官Ａ、佐藤五月作『ペーパームーン』三野瀬英一／五郎（18）、

M・ヘイハースト作『闇にさらわれて』フリッツ・リッテン（19）、

A・ヘス原作『レストラン「ドイツ亭」』ルートヴィヒ・ブルーンス、D・ヘア作『モデレート・ソプラノ』ジョン・クリスティ大尉（22）、

ナガイヒデミ作『ノア美容室』浪江五郎（23）

など多数。

最後の舞台は2023年12月上演の木下順二作『巨匠』老人。

外部の舞台では劇団青年座『禿の女歌手』（2010）に出演。

映画出演では、「血と砂」坪井（65、岡本喜八監督）、

「駅／STATION」係官（81、降旗康男監督）など、テレビドラマ「特捜最前線」に多数出演。

劇団民藝



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