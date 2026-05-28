フリーアナウンサーの石井亮次（49）が28日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！Smile！〜」（月〜金曜午前1時55分）にMCとして生出演。元巨人の阿部慎之助氏（47）が暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕（後に釈放）され、監督を辞任したことについて私見を述べた。

カンニング竹山（55）が「本当に逮捕案件でしたか、これ？」と投げかけた上で「なぜ逮捕というのを選んだのかという理由付けが、まず説明がない」と指摘。「逮捕したと話聞くってえらい違って。逮捕という事実をやっちゃったからこそ、球団もアウトということになってるわけですよ。逮捕っていうのが本当に正しかったのかどうか、今一度検証しなきゃいけないじゃないかと思うですよ」と続けた。さらに「（長女の）手紙見ても、殴ったり蹴ったりはありませんって書いてるわけでだから」と主張した。

石井は「殴ったり蹴ったりはないって書いてあるけど、押し倒されたんじゃないかという、警察への取材ではあるというこの矛盾はあるんですよ」と指摘した。

竹山は「そこをもうちょっとはっきりしないと、これ当たり前に済んだ話で逮捕されてって進んでますけど、果たしてこれが本当だったのかっていうことから検証しないと、いろんな人の人生が狂うわけだから」と語った。

長女の手紙には「まず、暴力に関しましては殴る蹴るといった事実はございませんでした。報道では殴られたなどとありますが、私の過度な状況説明によって報道内容が事実と異なってしまったことについては明確にお伝えさせて頂ければと思っております」とある。

阿部前監督は東京都渋谷区の自宅で18歳の娘に襟元をつかむなどの暴行を加えたとして25日午後7時10分ごろ、児童相談所から110番通報があり、駆けつけた警察官が逮捕した。

関係者によると阿部前監督は自宅で18歳の長女と15歳の次女のけんかを止めようとして仲裁に入った。しかし娘に言い返されて「カッとなった」などと供述している。

仲裁した際にたたかれた形になった長女が児童相談所に通報した。長女にけがはなく、けんかをしたことや通報してしまったことに反省しているという。阿部前監督は26日午前0時すぎ、調べを受けた警視庁渋谷署から釈放された。その後同日昼、監督辞任が発表された。