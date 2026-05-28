吉田カバンは、Aurel Schmidt×PORTERを発売する。ニューヨークを拠点に活動するアーティスト「Aurel Schmidt（オーレル・シュミット）」とのコラボレーションアイテムとなる。

Aurel Schmidtは煙草の吸い殻やお菓子の包装紙、マッチ、空き缶など、日常に残された“Trash”をモチーフに独自の世界観を構築し、現代における脆さや人生の儚さを想起させる“メメント・モリ”を表現している。





作品は雑多で退廃的なモチーフで構成されながらも、どこかユーモラスで親しみのある空気をまとい、ニューヨークの街角のエネルギーや喧騒を感じさせる。





同コラボレーションでは、Aurel Schmidtが日本を訪れた際の記憶をもとに、PORTERの要素を織り交ぜた特別なイラストを制作。真っ白なボンディングナイロンを一枚のキャンバスに見立て、Aurel Schmidtの世界観を大胆な総柄プリントで表現した。御守りモチーフのチャームが付属する全4型のスペシャルコレクションになっている。





イラストをプリントしたナイロンボンディング生地は、美しい光沢に加え、ふっくらとした柔らかな手触りが特徴とのこと。

ファスナーにはブルー、グリーン、ピンクなどカラフルな色合いのエレメントが可愛らしい、遊び心のあるディティールを取り入れた。

内装には、Aurel Schmidtがデザインしたオリジナルのタグを配している。

［小売価格］

BACKPACK：12万1000円

2WAY TOTE BAG：11万円

2WAY MADISON BAG：8万8000円

ROLL BOSTON BAG：7万7000円

（すべて税込）

［発売日］5月29日（金）

吉田カバン＝https://www.yoshidakaban.com