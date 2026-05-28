はるやま商事は、5月30日から、ワールドグループのフィールズインターナショナルが展開するキャリアブランド「INDIVI（インディヴィ）」の新作として、「INDIVI半袖ブラウスパンツセットアップ」を全国のはるやま店舗で発売する。同商品は、酷暑の中でも快適に過ごせる高機能素材と、トレンドを押さえ洗練されたデザインが魅力の、オンオフ問わず着用可能な万能セットアップになっている。同商品は、はるやまでのみ購入できるオリジナルラインアップとなっている。

近年、記録的な猛暑が続く日本において、通勤や外回りでの熱中症リスクへの懸念が高まる一方、ビジネスの場における「きちんと感」や「清潔感」への意識は依然として高く、機能性とスタイルを両立したビジネスウェアへのニーズが一層高まっている。



「INDIVI半袖ブラウスパンツセットアップ」

同製品は、今シーズントレンドのランタンスリーブを取り入れたブラウスが特長。構築的な袖のデザインとフロントタックが生み出すシルエットは、着るだけでパッと華やかな印象を演出しながら、気になる二の腕を自然にカバー。また、表面に凹凸感のある高機能素材は肌離れが良く通気性に優れており、汗ばむ真夏の通勤や外回りでもベタつかず、爽やかな着心地をキープする。パンツはウエストゴム仕様で一日中ストレスフリーな穿き心地でありながら、お腹まわりのタックがすっきりとした美シルエットを実現。セットアップとしてはもちろん、それぞれ単品でも着回し力抜群の一組になっている。ブラックとチャコールグレーの2色展開で、オンからオフまで幅広いシーンに対応する。

商品特長は、トレンドのランタンスリーブ×フロントタックで、華やかさと二の腕カバーを同時に叶える洗練デザインとのこと。凹凸感のある高機能素材が肌離れの良さと通気性を実現し、酷暑の屋外でも快適な着心地をキープする。ウエストゴム×お腹まわりタックのパンツが、ストレスフリーな穿き心地とすっきりした美シルエットを両立した。

［小売価格］

ブラウス：9900円

パンツ：1万2000円

（すべて税別）

［発売日］5月30日（土）

はるやま商事＝http://haruyama.jp