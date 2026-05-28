俳優の倉悠貴（26）が28日、都内で主演するNHK特別ドラマ「ある日彼女のパンティーが、」（31日後11・00）の完成会見に夫婦役を演じる女優の山下美月（26）とともに出席した。同作は日本放送作家協会とNHKが共催する「創作テレビドラマ大賞」の第49回大賞受賞作。妻のパンティーが家の前を流れる川に落ちることがきっかけで始まる夫婦の物語を描く。

衝撃的でもあるタイトルを聞いた時のことを倉は「どんな話が始まるんだというワクワク感があった」と振り返った。脚本を手に取ると「別のインパクトがあった」と言い「凄く繊細に日常を描いていて、些細な幸せや愛おしさを感じさせてくれた」とそのギャップを伝えた。

タイトルに「私（が演じる妻）のパンティー！？」と驚いたという山下も「温かくて優しくて心に寄り添ってくれるような作品。タイトルと中身のギャップがある」と表現。そして、「パンティーをきっかけに夫婦の愛の物語が始まるので、ぜひ見てほしいです」と呼びかけた。

撮影が行われたのは寒さが厳しい1月。倉はパンティーを拾うために川に入るシーンがあった。凍える思いをしたと思いきや「パンティー追いかけて拾うシーン、なかなか人生でできるかできないか分からないので、凄くワクワクしてたのもあって、全然寒さは感じなかったです」と話して笑いを誘った。