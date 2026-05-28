「ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥ ｆｒｏｍ ＥＸＩＬＥ ＴＲＩＢＥ」の川村壱馬が出演する新ＣＭが５月３０日から全国で放送開始する。

同ＣＭはプレミアム果実グミ「コロロ」の新ＴＶＣＭ「早口攻撃」篇。公式ブランドサイトは２８日に公開された。川村が圧倒的なスピードと密度で繰り出す高速ラップ「早口攻撃」に挑戦し、作詞、楽曲監修は「梅田サイファー」のテークエム、作曲はＫｅｎｎｙＤｏｅｓが務めた。

高速ラップに挑戦した川村は「挑戦的で面白いＣＭになっておりまして、何といってもテークエムさん監修のもと『早口攻撃』というものをやらせていただきまして、感激です」と回想。「個人的に、自分のアーティストスタイルにピタリとハマっているアプローチのＣＭを企画としていただけたことも、ＵＨＡ味覚糖さんのチャレンジングなスタイルと愛を感じて、とても楽しく撮影させていただきましたし、ますますＵＨＡ味覚糖さんが好きになりました」とアピールした。

また「高難易度な早口になっておりますが、ＣＭをご覧くださった皆様にも良かったらトライしてもらえたら嬉しいですね」と呼びかけると、商品名にちなみ「コロロと楽しい輪が広がっていけば良いなと思っています。そして何より、新作含めやっぱりコロロ美味しすぎるので、自分もこれからも美味しくいただきます！」とコメントした。