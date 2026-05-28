巨人は２８日、５月１０日の「母の日」に開催された「ＮＰＢマザーズデー２０２６」（中日戦・バンテリンドーム）で、選手が試合や練習で使用した母の日仕様のピンク色の野球用具を、スポーツチーム公認オークション「ＨＡＴＴＲＩＣＫ」に出品すると発表した。

社会貢献活動「Ｇ ｈａｎｄｓ」の一環で、出品数は計２７点（セット出品あり）。用具は、坂本勇人内野手、大勢投手ら１６選手が提供したバットやスパイクなどで、各選手の直筆サインが入っている特別仕様となっている。

チャリティーオークションは、２９日（金）正午から開始。収益金は、母子支援などの社会福祉活動ほかに充てられる予定となっている。

＜オークション概要＞

５月２９日（金）正午〜６月１日（月）２２時

ＵＲＬ ｈｔｔｐｓ：／／ｘ．ｇｄ／１３ｗｐｆ

▽出品アイテム（練習のみで使用した分を含む。全て直筆サイン入り）

【投手】

・＃１１田中将大：スパイク

・＃１５大勢：スパイク

・＃４１中川皓太：スパイク（未使用）

・＃４３則本昂大：スパイク

【野手】

・＃２２小林誠司：バット

・＃２４大城卓三：エルボーガード、フットガード

・＃２７岸田行倫：打撃用革手袋

・＃２吉川尚輝

：バット、打撃用革手袋、走塁用手袋、リストバンド・アームスリーブ（２点セット）

・＃５門脇誠：スパイク

・＃６坂本勇人：バット、打撃用革手袋、走塁用手袋、リストバンド、アームスリーブ

・＃３５泉口友汰：折れたバット

・＃６１増田陸：打撃用革手袋、リストバンド・アームスリーブ（２点セット）

・＃８丸佳浩：バット（未使用）、スパイク

・＃９松本剛：バット、アームスリーブ

・＃４０中山礼都：バット

・＃４４佐々木俊輔：打撃用革手袋

詳細は球団公式ホームページまで。