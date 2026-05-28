日本バレーボール協会は２８日、都内の味の素ナショナルトレーニングセンター（ＮＴＣ）で会見。この日、東京都内のパチンコ店で乾燥大麻を所持したとして、麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕されたバレーボール日本代表の佐藤駿一郎容疑者（２６）について「説明会」を行った。協会によれば、佐藤容疑者は２７日、東京・板橋区のパチンコ店で遊技。その後、同容疑者の忘れ物の中から乾燥大麻が見つかったという。

佐藤容疑者は２５日から日本代表の合宿に参加。２７日の午後から、チームメート複数名でパチンコ店を訪れたという。会見に臨んだ国分裕之専務理事は、選手がパチンコ遊技をすることについて「社会人なので、価値観というか。個人の自由」と見解を述べた。また「ただ、代表期間を通して我々の傘下に入っている。しっかりそこを判断できるようにしないといけない。どのようにリラックスできるか、その課題はある」と指摘した。

佐藤容疑者は代表合流後、空き時間にパチンコ店を訪れた。協会は、ＮＴＣに大麻が持ち込まれた可能性があるとしている。男子代表は、手荷物検査を実施。今後、尿検査などを行う予定という。