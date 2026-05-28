ハロー！プロジェクトの公式サイトが28日に更新され、アイドルグループ「Juice＝Juice」の江端妃咲（19）が体調不良のため、同日開催を予定していたオンラインイベントを欠席することを発表した。

同サイトでは「Juice=Juice江端妃咲WithLIVEオンライン個別お話し会開催延期のお知らせ」とし、「メンバーの江端妃咲ですが、体調不良のため本日開催を予定しておりました『MORE! MORE! EP』発売記念 WithLIVEオンラインお話し会を欠席させて頂きます」と欠席を発表。

「振替開催日に関しましては決定次第、改めてご案内させていただきます。直前のご案内になり、ご参加を予定していた皆様にはご迷惑をおかけすることとなり大変申し訳ございません」と謝罪した。

今後の対応についても案内し、「なお、その他のメンバーによるWithLIVEオンライン個別お話し会は通常通り開催となりますのでお間違えないようご注意ください」とした。

同イベントは、オンライン上で本人と個別で30秒程度話せるというもの。この日は18:00〜20:00頃順次開始予定で、江端のほかに、松永里愛、有澤一華、川嶋美楓が参加する予定。