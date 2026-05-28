感性と野性を調和させたモデリスタの専用カスタマイズ

トヨタは2026年5月28日、堅牢な走りと実用性を両立させたピックアップトラックの新型「ハイラックス」を発売しました。ハイラックスには、個性をより際立たせるモデリスタブランドのカスタマイズアイテムも設定されています。

ハイラックスは、1968年の初代誕生以来、世界190以上の国と地域で販売され、人々の暮らしや仕事を支え続けてきた実用車です。日本市場では、高いQDR（品質・耐久性・信頼性）を強みに、アウトドアからビジネスまで幅広いシーンで活躍する選択肢として支持されてきました。

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2004年に登場した7代目からは、新興国向けの世界戦略モデルであるIMVシリーズのひとつとしてタイなどで生産されています。

7代目は国内導入されませんでしたが、2015年5月に世界初公開された8代目は日本での販売も再開されました。そして今回、歴代モデルの強みを継承した、9代目となる新型モデルへと進化を遂げました。

新型ハイラックスは、力強さと先進性を融合させたエクステリアデザインへと刷新されています。デザインのキーワードには“Cyber SUMO”が掲げられ、よりソリッドでシャープなスタイルが追求されました。

力士の「立ち合い」から着想を得たというフロントビューは、オーバーフェンダーやラジエーターグリル、バンパーの造形により、安定感の中に力強い存在感が表現されています。

ラインナップにはベースとなる「Z」と、よりタフさを際立たせた「Z“Adventure”」の2つのスタイルが用意されました。「Z“Adventure”」では、フロントロアバンパーガーニッシュやマッシブな印象のスポーツバーなどが採用されています。

ボディサイズは全長5325mm×全幅1885mm×全高1865mmで、国内では1ナンバーサイズに該当します。

インテリアには、悪路でもクルマの姿勢を把握しやすい水平基調のインストルメントパネルが採用されました。12.3インチセンターディスプレイを独立配置することで視線移動を抑え、幅広く直線的なセンターコンソールを配置することで逞しさが強調されています。

パワートレインには、パワフルで高い耐久性が特長の2.8リッター直噴クリーンディーゼルエンジン（1GD-FTV）が採用されました。6速オートマチックトランスミッション（6 Super ECT）との組み合わせにより、低燃費と力強い加速、そして高い静粛性が両立されています。

駆動方式はパートタイム4WDシステムで、駆動力やブレーキ油圧を統合制御するマルチテレインセレクトが標準装備されました。プラットフォームには、伝統のラダーフレーム構造が継承されています。

フレームサイドレールの板厚増加やフロアパネルのスポット溶接打点数を36カ所追加したことで、剛性バランスが最適化されました。さらに電動パワーステアリングの採用により、操舵時の安定性とオフロードでのキックバック低減が図られています。

安全性能も強化されており、トヨタセーフティセンスの機能が拡充されました。ドライバーの操作をサポートするプロアクティブドライビングアシストや、交差点での検知範囲を広げたプリクラッシュセーフティが採用されています。

また、電動パーキングブレーキの採用により、全車速追従機能付レーダークルーズコントロールに停止保持機能が追加されました。

新型ハイラックスの発売にあわせて、トヨタカスタマイジング＆ディベロップメントが展開するモデリスタブランドから「感性と野性の調和」をコンセプトとしたパーツが登場しました。タフでエレガントな新境地へと導く多彩なアイテムが揃っています。

「MODELLISTAパッケージ」は、4つのパーツで構成されるセット商品です。まず「フードガーニッシュ」は、フード形状に沿わせた3ピース構造でフロントフェイスに立体感を与えます。材質は樹脂（PPE＋PA）で、価格（消費税込、以下同）は4万9500円です。

次に「ヘッドランプガーニッシュ」は、モデリスタエンブレムを囲むような横方向のスリット形状が特徴で、サイドビューにアクセントを加えます。こちらは樹脂（ポリプロピレン）製で、3万6300円となっています。

さらに、縦型LEDと質感の高いLINE-X塗装を組み合わせた「シグネチャーイルミ」は、表情に個性のある仕上がりをもたらします。価格は13万2000円です。

背面の「テールゲートガーニッシュ」は、幅広なパネルデザインとLINE-X塗装によりラギッドさが強調されました。価格は7万7000円です。これら4点を合計した「MODELLISTAパッケージ」の価格は29万4800円に設定されています。

このほかにも単品のカスタムパーツが豊富に用意されています。「フロントアンダーカバー」は、アルミを一体成形した強固な面構築が特徴で、地上高をオリジナルより約21mmダウンさせることで逞しさを際立たせます。価格は6万6000円です。

これと同一素材を用いた「リヤアンダーカバー」も3万8500円で設定され、リアビューの力強さを高めています。

足元を彩る「18インチ アルミホイールセット」は、マットオリーブとポリッシュを組み合わせた独自のカラーリングで、1台分が26万700円です。推奨タイヤにはトーヨータイヤのオープンカントリーA／T III（265／60R18）が指定されています。

新型ハイラックスの車両本体価格は、Zグレードが498万800円、Z“Adventure”グレードが550万円です。世界中で信頼されるピックアップトラックとしての実力を磨き上げるとともに、モデリスタの洗練されたパーツを組み合わせることで、より自分らしいスタイルを楽しむことが可能となりました。