-真天地開闢集団-ジグザグが、本格始動10周年を記念した東阪アリーナ公演を開催。また、10周年イヤー第1弾となる新曲「其の慈愛で」（読み：そのあいで）を6月3日に配信リリースする。

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単独禊『ジグザグ 10周年記念禊』は、11月23日にTOYOTA ARENA TOKYO、12月13日に大阪城ホールにて開催される。6月からスタートする全国ツアー、10月開催の初の海外公演となる台湾公演に続く、10周年イヤーの集大成を飾る自身最大級の記念アリーナ公演として行われる。

また、新曲「其の慈愛で」は、2026年全国ツアー『47都道府県 ゆっくり行脚禊 ～第二弾～』初日となる6月3日に配信リリース。5月25日に開催された『プレライブ “47都道府県 ゆっくり行脚禊 ～第二弾～”』のステージ上でサプライズ発表され、初披露された楽曲となっている。

同楽曲は、昭和歌謡を想起させる叙情的なメロディと重厚なロックサウンドが融合した楽曲。愛、痛み、救済を描いた歌詞世界が、バンドの原点と進化の両面を映し出す内容となっている。一部配信プラットフォームでは、Pre-add / Pre-saveもスタートした。

（文＝リアルサウンド編集部）