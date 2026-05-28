NPB(日本野球機構)は28日の公示を発表。巨人は4選手を入れ替えました。

登録となったのは、増田大輝選手と中山礼都選手。増田選手はこれが今季初の昇格、中山選手は5月14日に抹消されて以来の1軍登録となりました。増田大輝選手はここまでファームの28試合に出場し、打率.262、盗塁2をマーク。内外野が守れ、俊足を生かした躍動にも期待がかかります。二軍再調整となっていた中山選手も徐々に打撃の調子を上げており、26日の2軍戦では今季第1号を放っています。

一方、抹消となったのは浅野翔吾選手と増田陸選手。浅野選手は23日に待望の今季初昇格も、相手の乱れから生まれた今季初ヒット以降、快音が響いていませんでした。同じく抹消となった増田陸選手は、開幕1軍デビューもこれが今季初抹消。38試合に出場し、2本塁打を含む打率.255をマークしていましたが、代打起用が増えた直近試合では無安打が続いていました。

抹消となった両選手は同日のファーム・ヤクルト戦に出場。浅野選手はホームラン含む2安打、増田陸選手も2安打と躍動しており、再昇格へアピールが始まります。