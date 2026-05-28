「通報されていたら逮捕されていた」鬼越・良ちゃん、過去に引き起こした“喧嘩騒動” クビ寸前の過ち…再起のチャンスに感謝
お笑いコンビ・鬼越トマホークの良ちゃんが28日、自身のSNSを更新。過去に起こしてしまった“喧嘩騒動”を明かし、自身の思いをつづった。
【写真】今では売れっ子！過去の大きな過ちを明かした鬼越トマホーク・良ちゃん
良ちゃんは「今でこそ喧嘩芸なんて言われてますが吉本本社でコンビでガチ喧嘩して止めに来てくれた先輩達に暴言を吐いて大乱闘になりました」と書き出し、「あの時、警察に通報されていたら逮捕されていたでしょう。反省して謝罪しましたが流石にクビだと思いました」と当時を振り返った。
ただその後、所属事務所の吉本興業や先輩芸人から再起のチャンスをもらったといい「喧嘩芸としてお笑いに昇華してくれました」と今につながっていると語った。
また「12年後…もう5回以上、1日警察署長をやってます」とコンビで警察官の制服を着用し、敬礼する写真を公開し「喧嘩を美化するつもりはありません。いまだに反省すべき事です。ただ再起するチャンスをくれた吉本と許してくれた先輩方、お笑いにしてくれたジュニアさんのおかげで今があります。一つの事例として皆様の人生の参考にして頂けたら」と思いを語った。
【写真】今では売れっ子！過去の大きな過ちを明かした鬼越トマホーク・良ちゃん
良ちゃんは「今でこそ喧嘩芸なんて言われてますが吉本本社でコンビでガチ喧嘩して止めに来てくれた先輩達に暴言を吐いて大乱闘になりました」と書き出し、「あの時、警察に通報されていたら逮捕されていたでしょう。反省して謝罪しましたが流石にクビだと思いました」と当時を振り返った。
また「12年後…もう5回以上、1日警察署長をやってます」とコンビで警察官の制服を着用し、敬礼する写真を公開し「喧嘩を美化するつもりはありません。いまだに反省すべき事です。ただ再起するチャンスをくれた吉本と許してくれた先輩方、お笑いにしてくれたジュニアさんのおかげで今があります。一つの事例として皆様の人生の参考にして頂けたら」と思いを語った。