歌手のアグネス・チャンさんが5月27日、自身のインスタグラムを更新。母校のスタンフォード大学を訪れたことを報告しました。



【写真を見る】【 アグネス・チャン 】 母校スタンフォード大学を訪問 「いまだにとっても身近に感じる場所」 飾らない笑顔にファン反響





投稿によると、この日は晴天に恵まれ、アグネスさんはキャンパス内で原稿を執筆していたといいます。また、構内で写真を撮影し、その様子もあわせて公開しました。



投稿には「学生気分？ 卒生気分？ 卒生の親気分？ なぜかいまだにとっても身近に感じる場所です」と綴られており、スタンフォード大学がアグネスさんにとって縁の深い場所であることが伝わります。







公開された写真には、青空と緑の木々、赤瓦の建物が広がるキャンパスを背景に、ベージュ系のトップスとスカートを着たアグネスさんが笑顔でポーズをとる姿が収められています。



アグネスさんは投稿の最後に「カリフォルニアに来たら、是非私達の母校を訪ねて見てくださいね。素敵なキャンパスです」と呼びかけています。







この投稿に「学生さんに見えます」「アグネスさんいつも若々しくて美しい」「服装とってもお似合いですね」「アグネスの大好きな母校スタンフォード大学見てみたいです」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】