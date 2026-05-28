５月２８日、気象庁が発表する気象に関する注意報・警報の体系が大きく変わります。自治体の避難情報と気象庁の注意報・警報を結び付け、住民がとるべき行動を直感的に理解しやすくするための情報整理とされています。

【図解でわかる】新たな河川氾濫の注意報・警報 何がどう変わるのか

前編では、これまですべての河川を対象に発表されてきた「洪水注意報・警報」が廃止となり、淀川などの大河川を対象に「氾濫注意報・警報」が新設されることをお伝えしました。

【前編はこちら】梅雨入り前に知っておきたい“河川氾濫” 「洪水注意報・警報」廃止→「氾濫注意報・警報」に 対象は淀川や大和川などの大河川

では、中小河川はどうなるのでしょうか。（MBS気象・災害担当デスク 福本晋悟）

中小河川は対象外…これまで通りの区分で発表に

次は、中小河川です。「水位周知河川」と呼ばれます。

全国に約1800河川あり、近畿には191河川あります。

洪水予報河川と比べると、サイズが小さいものです。この河川は水位の実測はできますが、水位予測ができないため、氾濫注意報・警報の対象外です。

そして「その他の河川」は残りすべての川を指します。こちらには水位を予測する機器も計測する機器も設置されていません。

そのため、水位周知河川やその他の河川では水位の予測ができないため、氾濫注意報・警報は、発表されません。代わりに大雨注意報・警報で、川の水位上昇に対しての注意・警戒を呼びかけます。こちらは市町村名などの従来の区分で発表されます。

こんな時どうする？新たな防災気象情報運用後の注意点とは…？

こんな状況を想像してみてください。「淀川にレベル4氾濫危険警報が発表されたけど、茨木川は氾濫注意報も発表されてないから大丈夫だろう・・・」と。

これは危険な状況です。

水位周知河川である茨木川は、「氾濫注意報・警報・危険警報・特別警報」の対象の洪水予報河川ではありません。茨木川の氾濫の危険性を伝える情報は「大雨注意報・警報・危険警報・特別警報」になります。

つまり、身近にある川は氾濫注意報・警報の対象外である可能性が高いということです。

これまでは、川については洪水注意報・警報で、危機感を伝えていましたが、洪水注意報・警報は廃止されました。しばらくの間、情報に慣れないと思いますが、「新たな防災気象情報」は必ず発表されます。

最後に、「氾濫注意報・警報・危険警報・特別警報」の対象となる洪水予報河川を掲載します。これからの梅雨や台風のシーズンを前に、お住まいの地域や学校・職場のそばの川をぜひチェックしておいてください。

◆取材・文 福本晋悟

MBS報道情報局 災害・気象担当デスク。東日本大震災や西日本豪雨、能登半島地震などの被災地を取材。神戸学院大学現代社会学部客員准教授や「阪神・淡路大震災記念 人と防災未来センター」特別研究調査員も務める。

「氾濫注意報・警報・危険警報・特別警報」の対象となる洪水予報河川 一覧を見る

【洪水予報河川一覧】

◆国土交通大臣指定洪水予報河川（298河川）

2つ以上の都府県にわたる河川または流域面積の大きい河川で、洪水によって重大な損害が生ずるおそれのあるもの

（北海道地方）45河川

天塩川、名寄川、剣淵川、雄信内川、問寒別川、石狩川、忠別川、美瑛川、牛朱別川、当別川、豊平川、月寒川、望月寒川、篠津川、千歳川、旧夕張川、夕張川、幾春別川、須部都川、美唄川、奈井江川、空知川（上流）、徳富川、尾白利加川、雨竜川、恵岱別川、網走川、美幌川、千歳川、常呂川、無加川、湧別川、渚滑川、尻別川、十勝川、利別川、札内川、帯広川、音更川、釧路川、新釧路川、後志利別川、鵡川、沙流川、留萌川

（東北地方）60河川

馬淵川、岩木川、旧大蜂川、平川、土淵川、雄物川、玉川、丸子川、横手川、皆瀬川、子吉川、北上川、砂鉄川、磐井川、人首川、胆沢川、和賀川、豊沢川、猿ケ石川、中津川、江合川、旧北上川、鳴瀬川、吉田川、竹林川、鞍坪川、多田川、最上川、立谷沢川、鮭川、真室川、金山川、最上小国川、丹生川、村山野川、寒河江川、須川、馬見ヶ崎川、置賜白川、誕生川、吉野川、鬼面川、天王川、赤川、大山川、内川、阿武隈川、白石川、広瀬川、摺上川、松川、荒川、笹原川、釈迦堂川、阿賀川、名取川、広瀬川、高瀬川、米代川、藤琴川

（関東地方）37河川

入間川、越辺川、小畔川、都幾川、高麗川、荒川、江戸川、中川、綾瀬川、常陸利根川、鰐川、北浦、霞ヶ浦、大谷川、鬼怒川、田川放水路、小貝川、烏川、神流川、鏑川、碓氷川、思川、巴波川、早川（利根川）、小山川、広瀬川、利根川、桐生川、渡良瀬川、多摩川、浅川、鶴見川、相模川、富士川、笛吹川、久慈川、那珂川

（北陸地方）１９河川

阿賀野川、荒川、手取川、梯川、黒部川、信濃川、大河津分水路、魚野川、関屋分水路、千曲川、犀川、関川、姫川、常願寺川、神通川、西派川、庄川、小矢部川

（中部地方）20河川

天竜川木曽川、揖斐川、長良川、根尾川、安倍川、大井川、庄内川、矢田川、豊川、豊川放水路、矢作川、狩野川、菊川、宮川、鈴鹿川、鈴鹿川派川、雲出川、雲出古川、櫛田川

（近畿地方）26河川（福井県含む）

猪名川、藻川、木津川、野洲川、瀬田川（洗堰上流）、淀川（宇治川含む)、桂川、名張川、宇陀川、柘植川、服部川、熊野川、円山川、出石川、加古川、揖保川、中川、元川九頭竜川、日野川、北川、遠敷川、由良川、土師川、大和川、紀の川

（中国地方）30河川

日野川、法勝寺川、天神川、小鴨川、国府川、千代川、新袋川、袋川、斐伊川、神戸川、江の川（下流）、高津川、匹見川、高梁川、小田川、旭川、百間川、吉井川、金剛川、小瀬川、太田川、三篠川、根谷川、芦田川、高屋川、江の川（上流）、神野瀬川、馬洗川、西城川、佐波川

（四国地方）9河川

肱川、矢落川、土器川、仁淀川、物部川、吉野川、那賀川、四万十川、重信川

（九州地方）53河川

大野川、乙津川、判田川、立小野川、大分川、七瀬川、肝属川、串良川、高山川、姶良川、遠賀川、犬鳴川、彦山川、菊池川、合志川、白川、緑川、浜戸川、加勢川、御船川、番匠川、川内川、隈之城川、樋渡川、綿打川、長江川、松浦川、徳須恵川、厳木川、六角川、牛津川、武雄川、嘉瀬川、筑後川、早津江川、広川、庄手川、玖珠川、矢部川、楠田川、本明川、五ヶ瀬川、大瀬川、大淀川、本庄川、庄内川、沖水川、小丸川、球磨川、南川、前川、山国川、中津川

◆都道府県知事指定の洪水予報河川（140河川 2湖沼）

国土交通大臣指定河川以外で、洪水によって相当の被害が発生するおそれのあるもの

（北海道）5河川

新川、豊平川、芽室川、途別川、美生川

（青森県）5河川

堤川、駒込川、平川、十川、馬淵川

（宮城県）3河川

七北田川、白石川、迫川

（秋田県）1河川

（山形県）6河川

須川、最上小国川、屋代川、丹生川、大山川、日向川

（福島県）3河川

夏井川、新田川、宇多川

（茨城県）1河川

（栃木県）15河川

田川、五行川、思川、永野川、黒川、秋山川、小貝川、袋川、姿川、余笹川、荒川、逆川、箒川、蛇尾川、那珂川

（群馬県）1河川

（埼玉県）9河川

綾瀬川、元荒川、新方川、大落古利根川、中川、新河岸川、芝川、新芝川、入間川

（東京都）11河川

神田川、芝川、新芝川、妙正寺川、石神井川、善福寺川、目黒川、渋谷川、古川、野川、仙川

（神奈川県）2河川

相模川、酒匂川

（山梨県）2河川

荒川、塩川

（長野県）3河川 1湖沼

千曲川、裾花川、奈良井川、諏訪湖

（新潟県）2河川

中ノ口川、信濃川

（岐阜県）3河川

長良川、飛騨川、宮川（下流）

（静岡県）5河川

田川、原野谷川、瀬戸川、朝比奈川、都田川

（愛知県）5河川

新川、日光川、天白川、境川、逢妻川

（福井県）5河川

足羽川、竹田川、日野川、笙の川、南川

（滋賀県）5河川 1湖沼

日野川、野洲川（上流）、杣川、琵琶湖、姉川、高時川

（京都府）4河川

鴨川、高野川、桂川、園部川

（大阪府）13河川

石川、寝屋川、第二寝屋川、恩智川、神崎川、安威川、平野川、平野川分水路、

古川、楠根川、大津川、槇尾川、牛滝川

（兵庫県）3河川

市川、千種川、武庫川

（和歌山県）4河川

有田川、日高川、古座川、熊野川

（鳥取県）1河川

（島根県）3河川

益田川、飯梨川、周布川

（岡山県）3河川

笹ヶ瀬川（下流）、足守川、旭川下流

（広島県）2河川

沼田川（下流）、黒瀬川（下流）

（山口県）6河川

錦川、門前川、島田川、椹野川、仁保川、厚東川

（徳島県）1河川

（香川県）1河川

（福岡県）1河川

（大分県）1河川

（宮崎県）3河川

広渡川、酒谷川、清武川

（鹿児島県）2河川

万之瀬川、加世田川