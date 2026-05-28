大麻を所持していたとして、警視庁は28日、麻薬取締法違反（所持）の疑いでバレーボール日本代表の佐藤駿一郎容疑者（26）を逮捕した。この日は男子日本代表のキックオフ記者会見が行われる予定だったが、急きょ騒動の説明会見に変更。逮捕の経緯を明かし、全選手に薬物検査を実施すると発表した。

佐藤容疑者は身長2メートル5の高身長が武器で、日本代表の「次世代の大型MB」として期待されていただけに激震が走った。南部正司技術委員会委員長は、会見でロラン・ティリ監督の反応に言及し「大型MBで期待は大きかったが、このようなことになって、代表選手としてふさわしくないと共通認識している」と述べた。

警視庁によると、佐藤容疑者は所持品から大麻が見つかった。南部氏は「選手たちにも迷惑を掛けるが、所持品確認をして尿検査を行い、潔白で問題ないということを公表してリスタートする」と説明した。

佐藤容疑者は27日夕に東京都内のパチンコ店で乾燥大麻を所持し、麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕された。日本バレーボール協会のホームページによると、代表チームは東京都北区で合宿中だった。

佐藤容疑者は宮城県出身。強豪の宮城・東北高、東海大で活躍した。2025〜26年シーズンはSVリーグの名古屋でプレーした。