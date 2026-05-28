

蒜山高原

岡山県、島根県、鳥取県の3県にまたがる国立公園「大山隠岐国立公園」が指定90周年を迎え、6月1日から記念事業が始まります。

【大山隠岐国立公園周遊ドライブスタンプラリー】

6月1日から11月30日まで、大山隠岐国立公園内の「スタンプスポット」を巡り、スタンプを集めて応募すると、抽選で景品が当たります。

スタンプスポットは、真庭市に1カ所、鳥取県に6カ所、島根県に5カ所あり、景品は、宿泊補助券または地域通貨2万円分、各県の特産品などです。

【大山隠岐国立公園フォトコンテスト】

6月1日から12月31日まで、大山隠岐国立公園で撮影した風景や地域行事の写真を募集します。インスタグラムのコンテスト専用のアカウントをフォローし、「#大山隠岐国立公園90th」を付けて写真を投稿し、専用の応募フォームに送信してください。応募部門は、美しい景観部門「山・島・海の魅力」と地域イベント部門「暮らしとともに」の２つです。いずれも最優秀賞1点には3万円相当の各県の特産品が贈られます。2027年2月上旬に入賞者に通知するほか、フォトコンテストの専用ホームページで発表します。