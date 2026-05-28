これは知らなかった！インスタントラーメンの新しい食べ方

食卓の味方の「インスタントラーメン」。同じ食べ方で飽きてきてしまうことってありませんか？ 今回は、インスタントラーメンをアレンジした「焼きラーメン」をご紹介します。いつもと違った味わいを楽しめるのはもちろん、スープがないので、残ったスープの処理に悩むこともなくなります。

▼ 家族が喜ぶ焼きラーメン

まず作りたいのが、このレシピ。麺はゆでておき、具材をフライパンで炒めます。麺と付属のスープを加えて炒め合わせたらできあがり。どこか懐かしい味わいの焼きラーメンです。





※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました

▼ イタリアンにアレンジ◎トマト焼きラーメン

トマト缶を使えばイタリアンアレンジも可能です。トマト缶や水などを鍋に入れて火にかけ、袋麺を加えます。仕上げにチーズをからめればトマト焼きラーメンに。



▼ 250件のつくれぽが届くシンプルな焼きラーメン

具材を入れなくても作れる焼きラーメンも。いつもより湯を少なめにして作るだけ。猫舌さんにも食べやすいです。つくれぽには250件もの絶賛の声が届いています。







どれもシンプルでおいしそうですね。いつもの袋麺に飽きたときなどにおすすめです。ぜひ参考にしてみてください。

（撮影：クックパッドフォトサポーターズ）