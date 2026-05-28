音楽ユニット「ＹＯＡＳＯＢＩ」が２８日、都内でオンラインゲーム「オーバーウォッチ」とのコラボ・新シーズン発表会に出席し、同ゲームの短編小説「地に堕ちた雀」から着想を得た新曲「オリオン」を発表した。同曲は新アルバム「ＴＨＥ ＢＯＯＫ ｆｏｒ，」（６月２６日発売）に収録される。

オーバーウォッチの世界観と合わせた衣装で登場し、コンポーザーのＡｙａｓｅは「近未来をイメージした衣装。キリコ（ゲーム内のヒーロー）の（コラボ用）新コスチュームに合わせたオーバーウォッチ仕様です」と誇らしげ。ボーカルのｉｋｕｒａは「（ゲームの）世界観に合わせて、ユニークな素材や形のアイテムを取り入れてみました」とほほ笑んだ。

５０人以上のヒーローが登場することにちなみ、「理想のヒーロー像」を問われた。「僕は男の子バイブス強めなので。最強のヒーロー、無敵感があってほしい」とＡｙａｓｅ。ｉｋｕｒａは「キリコのように、戦う力も守る力もどっちもあるヒーローに憧れる」と目を輝かせた。

最後に、「オーバーウォッチの世界観の中に自分たちも一緒に飛び込んでいくかのような気持ちで、しっかりストーリーも読み込んだ上で愛と魂を込めて楽曲を制作させていただきました。僕らとしても自信のある、新しいチャレンジもふんだんに取り入れた楽曲となっています。ゲームプレーと共に楽しんでいただければと思います」と呼び掛けた。

同ゲームは、基本プレイ無料のチーム対戦型アクションシューティングゲーム。同コラボは日本時間７月１日より開始予定。ゲーム内では、ＹＯＡＳＯＢＩならではの“物語と音楽”の世界観を楽しめる。