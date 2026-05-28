ファミマ、土用の丑の日『うなぎ蒲焼重』ほか8種を予約開始 早期予約で最大500円相当おトク
ファミリーマートは、2026年の「土用の丑の日」に向けた商品全8種類の予約を、本日から全国約1万6400店とファミマオンラインで開始した。7月26日の土用の丑の日に向け、本格的な鹿児島県産うなぎ蒲焼重をはじめ、うなぎ蒲焼と牛焼肉を組み合わせた商品、うなぎ巻寿司などを展開する。
【画像】うなぎ、牛焼肉、大海老天も…ファミマ「土用の丑の日」8種ラインナップ
主力商品となる『特上鹿児島県産うなぎ蒲焼重』と『上鹿児島県産うなぎ蒲焼重』は、鹿児島県産うなぎ、特製タレ、魚沼産コシヒカリにこだわった商品。うなぎは皮と身を強火で焼き上げ、4度のタレつけ焼きに炭火焼きの工程も加えることで、香ばしくタレの乗った味わいに仕上げた。タレは焼き上げたうなぎの骨を煮出し、たまり醤油と加工黒糖を加えることで、コク深さを引き出している。
今年は調達方法の見直しなどにより、『特上鹿児島県産うなぎ蒲焼重』と『上鹿児島県産うなぎ蒲焼重』を昨年より求めやすい価格で販売する。早期予約期間中に対象2商品を予約すると200円引きとなり、ファミマオンラインで予約した場合は、ファミマポイント300円相当も付与される。これにより最大500円相当がおトクになる。
さらに、対象商品を購入すると『サントリー黒烏龍茶350ml』の無料引換券または無料引換クーポンを配布。ファミマオンラインで予約した人を対象に、抽選で500人に『賛否両論笠原将弘監修ローストビーフ2本セット』（税込5500円）が1円で買えるクーポンが当たる企画も実施する。
商品は、鹿児島県産うなぎを3/4尾使用した『上鹿児島県産うなぎ蒲焼重』（税込2680円）、1尾を使った『特上鹿児島県産うなぎ蒲焼重』（税込3980円）のほか、『うなぎ蒲焼と牛焼肉重』（税込1980円）、『うなぎ蒲焼重』（税込1880円）、『黒毛和牛牛めし重』（税込1380円）、『大海老天重』（税込980円）、『2種のうなぎ巻寿司』（税込1280円）、『土用餅（6個入）』（税込540円）の全8種を展開する。
早期予約は5月28日午前10時1分から6月30日午前9時まで。通常予約は6月30日午前10時1分から7月22日午前9時まで受け付ける。受取日は7月22日から26日の中から選択できる。一部地域や一部店舗では取り扱いのない商品がある。
【画像】うなぎ、牛焼肉、大海老天も…ファミマ「土用の丑の日」8種ラインナップ
主力商品となる『特上鹿児島県産うなぎ蒲焼重』と『上鹿児島県産うなぎ蒲焼重』は、鹿児島県産うなぎ、特製タレ、魚沼産コシヒカリにこだわった商品。うなぎは皮と身を強火で焼き上げ、4度のタレつけ焼きに炭火焼きの工程も加えることで、香ばしくタレの乗った味わいに仕上げた。タレは焼き上げたうなぎの骨を煮出し、たまり醤油と加工黒糖を加えることで、コク深さを引き出している。
さらに、対象商品を購入すると『サントリー黒烏龍茶350ml』の無料引換券または無料引換クーポンを配布。ファミマオンラインで予約した人を対象に、抽選で500人に『賛否両論笠原将弘監修ローストビーフ2本セット』（税込5500円）が1円で買えるクーポンが当たる企画も実施する。
商品は、鹿児島県産うなぎを3/4尾使用した『上鹿児島県産うなぎ蒲焼重』（税込2680円）、1尾を使った『特上鹿児島県産うなぎ蒲焼重』（税込3980円）のほか、『うなぎ蒲焼と牛焼肉重』（税込1980円）、『うなぎ蒲焼重』（税込1880円）、『黒毛和牛牛めし重』（税込1380円）、『大海老天重』（税込980円）、『2種のうなぎ巻寿司』（税込1280円）、『土用餅（6個入）』（税込540円）の全8種を展開する。
早期予約は5月28日午前10時1分から6月30日午前9時まで。通常予約は6月30日午前10時1分から7月22日午前9時まで受け付ける。受取日は7月22日から26日の中から選択できる。一部地域や一部店舗では取り扱いのない商品がある。