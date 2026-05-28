石川さゆり、庭で育てるベリーを収穫→ジャム作り 丁寧な暮らしにじむプライベート公開に反響「美しく健康的な生活」「広いお庭」
歌手の石川さゆり（68）が、28日までに自身のインスタグラムを更新。丁寧な暮らしがにじむプライベートを公開した。
【写真】「広いお庭」「美しく健康的な生活」庭で育てるベリーを収穫→ジャム作りを行う石川さゆり
石川は「庭のジューンベリーの赤い実がとっても可愛いです。鳥が啄ばんでは下にポトポトと落としています」と、初夏の訪れを感じさせる庭の風景をみずみずしく描写。「脚立に乗って、私も美味しいですか〜？と食べてみたら少し酸っぱくて甘し」とおちゃめな一面をのぞかせつつ、収穫したばかりの新鮮な実を使ったジャム作りに腕を振るった。
出来上がったジャムについて「家で作ると甘すぎず、こしたりもせず、種も粒々と、粗野に自然を感じます」と、自家製ならではの素朴でぜいたくな味わいを楽しんでいる様子を明かした。
コメント欄には「美しく健康的な生活」「広いお庭」「おいしそう」「きれい可愛い」などの声が寄せられている。
【写真】「広いお庭」「美しく健康的な生活」庭で育てるベリーを収穫→ジャム作りを行う石川さゆり
石川は「庭のジューンベリーの赤い実がとっても可愛いです。鳥が啄ばんでは下にポトポトと落としています」と、初夏の訪れを感じさせる庭の風景をみずみずしく描写。「脚立に乗って、私も美味しいですか〜？と食べてみたら少し酸っぱくて甘し」とおちゃめな一面をのぞかせつつ、収穫したばかりの新鮮な実を使ったジャム作りに腕を振るった。
出来上がったジャムについて「家で作ると甘すぎず、こしたりもせず、種も粒々と、粗野に自然を感じます」と、自家製ならではの素朴でぜいたくな味わいを楽しんでいる様子を明かした。
コメント欄には「美しく健康的な生活」「広いお庭」「おいしそう」「きれい可愛い」などの声が寄せられている。