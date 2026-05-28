「スイカバー」がスフレケーキになっちゃった!? 甘くて清涼感のある味わいを再現
敷島製パン（Pasco）は、ロッテのロングセラーアイス「スイカバー」をイメージした新商品「スイカバーがスフレケーキになっちゃった！？」を、6月1日より中部・関西・中国・四国・九州地区のスーパー・ドラッグストアにて、1ヶ月限定で発売する。
【画像】「ガムに種…⁉」気になる“スイカバー”ガムの中身
同商品は、国産小麦100％のふんわり口どけの良いスフレケーキ。生地を緑色と赤色の二層仕立てにすることでスイカの皮と果肉を、チョコチップでスイカの種を表現した。赤色の生地には国産スイカの加糖ペーストを練り込み、「スイカバー」の甘くて清涼感のある味わいを再現している。
また、味わいと食感のアクセントとして、ビター感のあるチョコチップを選定した。凍らせてもおいしく食べられる。パッケージには「スイカバー」のキャラクターである『すいかばマン』が登場。ひと目で「スイカバー」とのコラボ商品であることがわかるデザインに仕上げた。
【画像】「ガムに種…⁉」気になる“スイカバー”ガムの中身
同商品は、国産小麦100％のふんわり口どけの良いスフレケーキ。生地を緑色と赤色の二層仕立てにすることでスイカの皮と果肉を、チョコチップでスイカの種を表現した。赤色の生地には国産スイカの加糖ペーストを練り込み、「スイカバー」の甘くて清涼感のある味わいを再現している。
また、味わいと食感のアクセントとして、ビター感のあるチョコチップを選定した。凍らせてもおいしく食べられる。パッケージには「スイカバー」のキャラクターである『すいかばマン』が登場。ひと目で「スイカバー」とのコラボ商品であることがわかるデザインに仕上げた。