西川明さん死去、79歳 肺炎のため『特捜最前線』に出演
俳優の西川明さんが28日、死去した。79歳だった。28日、劇団民藝が公式サイトで発表した。
【写真】西川明さんが出演した『特捜最前線』主なキャスト
サイトでは「劇団民藝演技部の俳優、西川明（にしかわ・あきら、本名）が、2026年5月19日（火）午前5時10分に肺炎のため横浜市内の病院で逝去しました。79歳でした」と発表。「葬儀は5月23日（土）に横浜市内で執り行われました。喪主は妻の純子（じゅんこ）さん」と伝えた。
続けて「お問い合わせ先は劇団民藝へお願い致します。なお、故人の遺志により香典・供花は辞退いたします。ここに謹んでお知らせ致します」と結んだ。
西川さんは、1947年3月11日生まれ。京都府出身。桐朋学園大学演劇科（一期生）卒業後、パントマイムの助手を務める。ザ・スーパーカムパニイ（72年『菜の花飛行機』を演出など）、アングラ演劇などの活動をへて、1973年民藝に入団。民藝の初舞台は73年、大橋喜一作『修羅と死刑台』学生。テレビドラマでは『特捜最前線』に出演した。
【写真】西川明さんが出演した『特捜最前線』主なキャスト
サイトでは「劇団民藝演技部の俳優、西川明（にしかわ・あきら、本名）が、2026年5月19日（火）午前5時10分に肺炎のため横浜市内の病院で逝去しました。79歳でした」と発表。「葬儀は5月23日（土）に横浜市内で執り行われました。喪主は妻の純子（じゅんこ）さん」と伝えた。
西川さんは、1947年3月11日生まれ。京都府出身。桐朋学園大学演劇科（一期生）卒業後、パントマイムの助手を務める。ザ・スーパーカムパニイ（72年『菜の花飛行機』を演出など）、アングラ演劇などの活動をへて、1973年民藝に入団。民藝の初舞台は73年、大橋喜一作『修羅と死刑台』学生。テレビドラマでは『特捜最前線』に出演した。