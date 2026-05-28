バレーボール協会が日本代表選手の所持品検査と尿検査実施へ　大麻所持容疑で佐藤駿一郎容疑者逮捕受けて

日本バレーボール協会は28日、男子日本代表の現役選手である佐藤駿一郎容疑者が大麻所持の疑いで逮捕された事を受けて会見し、他の選手について所持品検査を実施し、薬物使用の有無を調べる検査も実施することを明らかにした。

また協会は「関係者の皆様、そして応援してくださるファンの皆様の信頼を裏切ることになりましたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪し、佐藤容疑者の日本代表への登録を抹消したと発表した。

協会によると、佐藤容疑者は27日午前に宣伝用の写真撮影を行い、その後は自由時間となり、他の選手数名と一緒にパチンコ店に行ったという。

その外出先でカバンを落とし、カバンの中に身分を証明するものがあった事から警察から連絡が入り、引き取りに行ったところ、所持品から大麻が見つかったという。

佐藤容疑者は逮捕前に協会関係者に対して「迷惑をおかけして申し訳ございません」と話したとしている。

佐藤容疑者について協会は、「2025年は中心選手の一人として活躍してくれた。凄く大きな期待を持てた選手でした。非常に残念に思っています」と話した。

佐藤容疑者逮捕の連絡を受けた他の代表選手は「非常にがっかりしている」という。

また、他の代表選手とスタッフ全員についても所持品検査を行っている他、薬物使用の有無が分かる尿検査のキットを取り寄せているとした。

協会は「これで潔白といいますか、問題ないということを公表して、何もないということでリスタートするのが大事だと。選手達もそれを理解しているので検査も出来る限り早く行いたいと思います」と話した。