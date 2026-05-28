衛星通信大手スカパーＪＳＡＴは２８日、米アマゾン・ドット・コムの衛星通信サービス「アマゾン・レオ」と販売代理店契約を締結したと発表した。

スカパーが窓口となり、国内の企業や官公庁にアマゾンの衛星通信サービスを提供する。アマゾン・レオは今年半ばにサービス開始予定だが、日本国内での提供開始時期は未定で、早期の提供開始に向けて連携していくとしている。

アマゾン・レオは低軌道と呼ばれる上空約６００キロ・メートルに通信衛星約３２００基を打ち上げ、地上基地局の電波が届かない山間部や海上などでも通信サービスを提供する。以前は「プロジェクト・カイパー」と呼ばれていた。

低軌道衛星を活用した通信サービスは、イーロン・マスク氏が率いる米スペースＸの「スターリンク」が先行している。アマゾン・レオはアマゾンのクラウドサービスと連携した通信サービスの提供が可能で、安定した高速通信やセキュリティー性能の高さを強みに対抗する。日本ではスカパーと提携することで利用者の開拓を図る。

スカパーによれば、政府機関や地方自治体、通信事業者やインフラ企業、メディア企業などの利用が見込まれるとしている。