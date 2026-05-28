お笑いコンビ・見取り図のリリーさん（41）が、結婚したことが分かりました。所属事務所によると、お相手はフリーアナウンサーの今川菜緒さん（29）だということです。

事務所の公式プロフィルによると、リリーさんはNSC大阪校・29期生で、2007年5月に結成したお笑いコンビ『見取り図』として相方の盛山晋太郎さん（40）と活動しています。

2019年に『第四回 上方漫才協会大賞』で大賞を受賞し、翌2020年には『M-1グランプリ』で3位に。バラエティー番組などに出演するほか、リリーさんは絵本『ももからうまれたおにたろう』を手がけるなど幅広く活動しています。

一方、お相手の今川さんは、1996年生まれの愛知県出身。うなぎ店巡りや、ラジオを聴くことなどが趣味だといいます。2019年4月から2025年3月まで、岡山県のテレビ局でアナウンサーを務め、現在はフリーアナウンサーとして活動しています。

岡山県出身のリリーさんと、岡山県でアナウンサーをしていた今川さんは、2023年に今川さんがMCを務めるテレビ番組で共演していました。