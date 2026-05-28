２８日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５９円５５銭前後と前日午後５時時点に比べ２０銭程度のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８５円０７銭前後と同４０銭強のユーロ安・円高で推移している。



ドル円は、早朝の午前７時時点では１５９円４０銭台で推移していたが、午後０時５０分過ぎには１５９円６４銭前後まで上昇した。イラン情勢の進展期待を背景に、ＷＴＩ価格は前日に一時１バレル＝８７ドル台まで下落したが、日本時間のきょう米軍がイラン軍事施設を攻撃しイランも報復攻撃を行ったと伝わったことから、ＷＴＩ価格は時間外取引で９２ドル台まで上昇。これを受け、ドル買い・円売りが強まった。ただ、１６０円台に接近すると政府・日銀による為替介入が警戒され、上値は抑えられる展開となった。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１５９８ドル前後と同０．００４０ドル強のユーロ安・ドル高で推移している。



出所：MINKABU PRESS