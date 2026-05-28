２８日の債券市場で、先物中心限月６月限は続伸。高市早苗政権下での財政拡張懸念が和らいだことや、この日に日銀が実施した国債買いオペの結果で一定の需要が確認されたことが買い安心感につながった。



米軍がイランで新たな夜間攻撃を実施したことで、米国とイランの戦闘終結に向けた協議進展への期待感が後退。時間外取引で米原油先物と米長期金利が水準を切り上げたことが円債に影響し、債券先物は朝方に一時１２８円３２銭まで下押した。ただ、自民党の成長戦略本部が朝の会合で、高市政権が掲げる危機管理投資や成長投資の資金調達手段として、「つなぎ国債」を盛り込んだ提言案を提出したことが伝えられると切り返し。つなぎ国債は償還財源の確保を前提とする国債で、財政赤字を拡大させにくい利点があることから前向きに受け止められたようだ。午後に入ると、イランの精鋭部隊「イスラム革命防衛隊」が米空軍基地を攻撃し⁠たことが分かり再び弱含む場面もあったが、日銀オペの結果で「残存期間５年超１０年以下」の応札倍率が２．０１倍（前回は３．３３倍）と売り意欲の弱さが示されたことを好材料視。日経平均株価が軟化したことも安全資産とされる債券の買い手掛かりとなり、午後２時３０分すぎには１２８円７８銭をつけた。



先物６月限の終値は、前日比６銭高の１２８円６５銭となった。一方、現物債市場で１０年債の利回りは、午後３時の時点で前日に比べて０．０１５％高い２．６９５％で推移している。



出所：MINKABU PRESS