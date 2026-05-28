明日の主なマーケットイベント 明日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



０８：３０ 日・東京都区部消費者物価指数

０８：３０ 日・失業率

０８：３０ 日・有効求人倍率

０８：５０ 日・商業動態統計

０８：５０ 日・鉱工業生産（速報値）

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１０：３０ 日・２年物利付国債の入札

１４：００ 日・消費者態度指数

１４：００ 日・新設住宅着工戸数

１５：４５ 仏・消費支出

１５：４５ 仏・消費者物価指数

１５：４５ 仏・ＧＤＰ（国内総生産，改定値）

１６：５５ 独・失業率

１６：５５ 独・失業者数

１９：００ 日・外国為替介入実績

２１：００ 独・消費者物価指数（速報値）

２１：３０ 米・卸売在庫

２２：１０ 米・ボウマンＦＲＢ（連邦準備理事会）副議長が講演

２２：４５ 米・シカゴ購買部協会景気指数

※日・閣議



○決算発表・新規上場など



決算発表：東和フード<3329>，トリケミカル<4369>，ナトコ<4627>，キタック<4707>



出所：MINKABU PRESS