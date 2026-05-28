8月14日～16日に東京と大阪の2会場にて開催される『SUMMER SONIC 2026』の、第10弾追加出演アーティストが発表された。

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8月14日の東京 BEACH STAGEと8月15日の大阪 MASSIVE STAGEには、MAYSON's PARTYの出演が決定。さらにBEACH STAGEには、STUTS、eillも登場する。8月15日の大阪 PAVILIONには、REJAY、Meg Bonusが出演する。

8月15日の東京 PACIFIC STAGEには、Paleduskと花冷え。が決定。同日のBEACH STAGEには紫 今が出演し、Spotify Stageにはさらさがバンドセットで登場する。8月16日のPAVILIONには、DJ HASEBE、Peterparker69、AOTOが出演する。

8月16日のBEACH STAGEには、ラッパーのSKRYUが出演。8月14日のPAVILIONには、DRUNKEN KONGと大沢伸一が登場する。

あわせて、チケットの一般発売が5月30日10時より開始。抽選特典付きの先行予約は一般発売前まで受付となる。また、5月30日、31日の11時～20時、渋谷MODI 1F店頭プラザにて、東京会場のチケット販売と購入者が参加できる抽選会が行われる。

（文＝リアルサウンド編集部）