かつての人気女優「最高のユーチューバーになる」宣言に冷ややかな視線　巨額横領・泥沼離婚・一般人中傷…拭えぬ不信感【韓国】

果たして復活できるのだろうか。女優ファン・ジョンウムがおよそ1年ぶりにカメラの前に姿を現した。しかし、彼女に向けられた世間の視線は、決して好意的なものばかりではない。

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ファン・ジョンウムは5月19日、自身のYouTubeチャンネルに「久しぶりにご挨拶します。1年ぶりに伝えるこれまでの話」という趣旨の動画を公開した。

ファン・ジョンウム（写真提供＝OSEN）

動画の中で彼女は、「大きなことがあったじゃないですか。それを収拾するのに慌ただしく過ごした」とし、「1年が1カ月のようだった」と振り返った。

さらに、広告撮影の直後に騒動が勃発し、違約金はすべて完納したと説明。「私のせいで被害を受けた方々が出ないよう、最善を尽くして責任を取ろうと努力した」と語った。

そして今後については、ひとり親家庭や息子を育てる母親たちの友人となり、心の支えになる存在を目指すと宣言したうえで、「始めるからには、韓国最高のユーチューバーになる」と意気込みを見せた。

だが、その前向きな決意とは裏腹に、世論の反応は冷淡だ。

ネット上では「イメージの刷新を狙っているのではないか」「自粛期間が短すぎる」「横領という重大な犯罪が、いつからこれほど軽く扱われるようになったのか」といった批判が噴出している。

ファン・ジョンウム自身も、そうした空気を感じ取っていた。動画では「なぜ出てくるのか、見たくないと思う方も当然いると思う。すべて受け入れ、私が許しを請わなければならない」と心境を明かしている。

それでも、彼女の復帰が容易に受け入れられないのには明確な理由がある。

横領事件と私生活をめぐる相次ぐ騒動

まず、ファン・ジョンウムのイメージを失墜させたのは、43億ウォン（約4億5000万円）規模の横領事件だ。

彼女は、実質的に所有していた芸能事務所の資金を横領したとして起訴された。報道によれば、2022年に会社名義で借り入れた資金の一部を自身の個人口座に移し、暗号資産の投資などに充てたとされている。

ファン・ジョンウム（写真提供＝OSEN）

裁判でファン・ジョンウム側は起訴事実を認め、被害額の返済に尽力するとした。2025年10月、懲役2年、執行猶予4年の判決が確定している。

本人は過去のコメントで、問題となった会社は自身が100％の株式を保有し、他に所属タレントはいなかったと説明していた。収益も自身の芸能活動によるものだったため、会社の資金と個人の資金の境界が曖昧になったという趣旨の釈明もしている。

しかし、「会社の資金を私的に運用した」という事実は重い。

ファン・ジョンウムが「責任を取ろうと努力した」と述べても、世間が容易に納得しないのは、この問題が単なるプライベートのトラブルではなく、刑事事件だったからだ。

私生活においても、彼女の名前はたびたび世間を騒がせてきた。

2016年に元プロゴルファーで実業家のイ・ヨンドン氏と結婚し、2017年に長男を授かった。だが2020年9月には離婚調停を申請したことが判明し、夫婦関係の危機が報じられた。

一度は破局に向かうかと思われたが、その後、関係を修復。2021年7月には第2子の妊娠を発表し、2022年3月には次男を出産した。離婚の危機を乗り越え、家庭を守り抜いたかに見えた。

ところが2024年2月、再び離婚訴訟を開始したことが明らかになった。そして2025年5月26日、当時の所属事務所Y.ONEエンターテインメントは、家庭裁判所の調停決定が確定し、離婚が正式に成立したと発表するに至った。

離婚寸前での復縁、そして2人目の誕生。それでも最終的に離婚という結末を迎えた彼女の私生活は、長らく韓国メディアの注目の的であった。

ファン・ジョンウム（写真提供＝OSEN）

それだけなら、夫婦間の問題として同情される余地もあったかもしれない。しかし、その過程で彼女は別の不祥事も引き起こしている。

離婚訴訟の最中、ファン・ジョンウムはまったく無関係の一般女性を夫の不倫相手だと誤解し、SNS上で糾弾してしまったのだ。「醜女」などの言葉を用いたことも問題視された。

後にその女性とは面識すらなく、夫の不倫相手でもなかったことが判明。ファン・ジョンウムは謝罪し、被害女性が提起した名誉毀損の告訴も取り下げられた。

とはいえ、一般人を巻き込んだこの騒動は、彼女のイメージに決定的な傷を残した。

さらに2024年夏には、離婚訴訟中でありながら年下のプロバスケットボール選手キム・ジョンギュとの交際を認めたことも話題となった。当初は「互いに好感を持って慎重に知っていく段階」とされたが、報じられてからわずか2週間ほどで破局。犯罪ではないものの、世間には「常に私生活が騒がしい人物」という印象を植え付けた。

ファン・ジョンウム（写真提供＝OSEN）

その後も、彼女の周囲ではネガティブな話題が絶えなかった。

横領事件の発覚後には、彼女が代表を務める個人事務所が未登録状態であったことが露呈した。後に登録手続きを行い、「すべて自分の未熟さから始まった」と謝罪したが、資金流用事件の直後だっただけに、管理体制の甘さを指摘する声は止まなかった。

また今年初めには、子どもたちの使っていた玩具を無料で譲ろうとしたことが、思わぬ批判を招いた。善意の行動であったはずが、その置き方や見せ方をめぐって「雑である」と指摘され、物議を醸したのだ。

個々の事象を見れば、すべてが同等の重さではない。横領事件と、離婚や短期交際、無料譲渡の炎上を同じ次元で語ることはできないだろう。しかし世間の目には、「問題が絶えない人物」として映ってしまった。

この点こそが、ファン・ジョンウムの復帰を困難にしている要因である。

彼女はかつて、多くの国民に愛される女優であった。

ファン・ジョンウム（写真提供＝OSEN）

2001年にガールズグループSugarのメンバーとしてデビューし、2004年の脱退後は女優の道へ進んだ。『私の心が聞こえる？』『キルミー・ヒールミー』『彼女はキレイだった』などのヒット作を連発し、明るく親しみやすいキャラクターで不動の人気を築いた。

確かな演技力とスター性を兼ね備えていたことは事実だ。それゆえに、現在の失墜ぶりはあまりにも落差が大きい。

横領事件は法的な信頼を、一般女性への誤認攻撃は道徳的な信頼を損なった。離婚をめぐる長期的な騒動や短期の交際報道は、私生活のイメージを不透明なものにした。そこに「自粛期間の短さ」に対する反感も加わっている。

ユーチューブにおいて、彼女は今後ひとり親家庭や育児中の母親に寄り添いたいと語った。2人の息子を守るために耐えてきたとも明かしている。

その言葉に共感する人々もいるだろう。実際、動画のコメント欄には「再び姿を見られて嬉しい」「応援している」といった激励の声も届いている。

だがその一方で、刑事事件の重大さを踏まえれば、個人の不幸や母親としての苦悩を前面に押し出す姿勢に違和感を抱く人々も少なくない。復帰には、本人の意思だけでなく、受け手である視聴者が納得するための時間も不可欠だ。

ファン・ジョンウムは「最高のユーチューバーになる」と公言したが、今の彼女に求められているのは、威勢の良い再出発の言葉だけではないはずだ。失った信頼を、どれほどの歳月をかけて取り戻せるか。その真価が問われている。

43億ウォンの横領、離婚、一般女性への誤認批判、短期交際、そして事務所運営をめぐる不備。これほど積み重なった負の要素を覆し、世論を反転させるのは至難の業だ。

ファン・ジョンウム（写真提供＝OSEN）

もしファン・ジョンウムが再び女優として温かく迎えられる日が来るとすれば、それは単なる復帰を超えた、奇跡のような出来事になるのかもしれない。

（記事提供＝スポーツソウル日本版）