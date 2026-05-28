「男子と女子のコラボ熱い」森保Jの豪華コーチ陣＆なでしこ戦士たちの“集合ショット”が話題！「レジェンド過ぎ」
森保ジャパンとなでしこジャパンの“豪華共演”が反響を呼んでいる。
日本サッカー協会（JFA）は５月28日、公式Xを更新。JFA夢フィールドで撮影された集合ショットを公開した。
写真にはMF谷川萌々子、MF長野風花など、なでしこジャパンのメンバーらに加え、男子日本代表を率いる森保一監督、中村俊輔コーチ、長谷部誠コーチが集結。ピッチをバックに笑顔を見せる“豪華コラボ”となった。
JFAは投稿に添えて、次のように綴っている。
「SAMURAI BLUE×なでしこジャパン。JFA夢フィールドで行われたなでしこジャパンの自主トレーニング後に、SAMURAI BLUEの監督・コーチたちと交流を深めました。交流の様子は後日映像でお届けします」
これにはファンからも、「おっと！」「NICEショット」「男子と女子のコラボ熱いですね！」「コーチがレジェンド過ぎますね」「中村俊輔コーチ、ももこにFK伝授して」「長谷部様かっこいいわ」などの声が上がった。
６月11日に開幕する北中米ワールドカップを控える森保ジャパンは、５月31日に本大会前最後の国際親善試合でアイスランド代表と国立競技場で対戦。一方のなでしこジャパンは、６月６日に大阪・ヤンマーハナサカスタジアムで南アフリカ女子代表との国際親善試合を予定している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】森保J＆なでしこJのファン興奮の“コラボショット”！
日本サッカー協会（JFA）は５月28日、公式Xを更新。JFA夢フィールドで撮影された集合ショットを公開した。
写真にはMF谷川萌々子、MF長野風花など、なでしこジャパンのメンバーらに加え、男子日本代表を率いる森保一監督、中村俊輔コーチ、長谷部誠コーチが集結。ピッチをバックに笑顔を見せる“豪華コラボ”となった。
「SAMURAI BLUE×なでしこジャパン。JFA夢フィールドで行われたなでしこジャパンの自主トレーニング後に、SAMURAI BLUEの監督・コーチたちと交流を深めました。交流の様子は後日映像でお届けします」
これにはファンからも、「おっと！」「NICEショット」「男子と女子のコラボ熱いですね！」「コーチがレジェンド過ぎますね」「中村俊輔コーチ、ももこにFK伝授して」「長谷部様かっこいいわ」などの声が上がった。
６月11日に開幕する北中米ワールドカップを控える森保ジャパンは、５月31日に本大会前最後の国際親善試合でアイスランド代表と国立競技場で対戦。一方のなでしこジャパンは、６月６日に大阪・ヤンマーハナサカスタジアムで南アフリカ女子代表との国際親善試合を予定している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】森保J＆なでしこJのファン興奮の“コラボショット”！