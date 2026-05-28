洋上スーパープロジェクト「海風の心」が出荷―中国

世界最大規模の洋上交流・直流変換ステーションとなる「海風の心」が5月27日、江蘇省南通市から正式に出荷されました。これは中国の洋上風力発電が超高圧直流（UHVDC）送電の時代に入ったことを示し、深海・遠海部で大規模風力開発に向けて、再現性・普及性のある技術モデルを提供するものとなります。

洋上交流・直流変換ステーションは洋上風力発電所の「心臓」に当たる施設で、分散した風車が発電した交流電力を集約し、昇圧した上で高圧直流に変換し、海底ケーブルを通じて陸上の電力網へ送電する役割を担います。今回出荷された「海風の心」は三峡陽江青洲五、七期洋上風力発電所の交流・直流変換ステーションで、長さ85．5メートル、幅82．5メートル、高さ44メートルで、その面積は標準的なサッカー場のピッチに相当し、高さは約15階建てのビルに相当します。

「海風の心」は世界初の±500キロボルト、2000メガワットの「柔性直流（VSC-HVDC）洋上換流ステーションです。ステーション内部には電気、空調、消防など多くの精密設備が設置されています。また、洋上特有の高塩分・高湿度といった過酷な環境に対応するため、多重の防食設計や耐震設計を採用し、深海・遠海での長期安定運転に適応させています。これと同時に、「海風の心」は完全無人化・スマート運用の新しい運営モデルを全面的に採用しており、管理・運転効率が大幅に向上しています。（提供/CGTN Japanese）