【ロト7】ロト探偵・工藤のイメージング推理（5/29・6/5）
「今回の空白域は、（28）〜（32）と（34）〜（37）。ケチャップ数字は、17回ぶりに出た（34）です。
最有力は、空白域内の（30）。今年まだ出ていないのは（30）だけです。次いで（36）。こちらも空白域内にあり、直近30回の出現が2回だけとなっています。（32）も要注意。今年の出現は1回だけです。
それ以外で気になるのは（25）。昨年の出現は4回だけで、今年も2回しか出ていません。そのうち大爆発も」（ロト探偵・工藤氏）
【ロト7 第679回 5/29（金）＆ 第680回 6/5（金） 予想数字】
・01 11 20 28 30 35 36
・01 13 24 29 30 32 35
・02 10 19 25 28 34 36
・02 17 25 28 30 33 37
・03 08 20 23 29 30 34
・03 16 22 30 31 34 36
・04 14 23 29 32 36 37
・05 10 21 25 31 32 36
・09 21 25 26 30 31 34
・11 18 27 30 32 35 37