◇MLB アストロズ4-3レンジャーズ(日本時間28日、グローブライフ・フィールド)

アストロズのヨルダン・アルバレス選手が、4回と8回に本塁打を放ち、2戦連続で2発を記録。これでホワイトソックスの村上宗隆選手に並ぶ20号に到達しました。

アストロズは29日までレンジャーズとの4連戦が続く中、アルバレス選手はチームメートの今井達也投手が先発した26日のレンジャーズ戦で、4回に弾丸ライナーによる16号ソロを放ちます。

翌27日には3回の第2打席と、8回の第4打席でそれぞれソロを放ち18号にまで本数を伸ばします。

すると、この日も4回の第2打席で先頭打者としてセンターバックスクリーンへの19号ソロを放つと、6回の第3打席ではライト前ヒット、そして8回の第4打席では先頭で再び豪快な一撃。打った瞬間確信し、打球はセンターやや右にぐんぐん伸び、バックスクリーン壁面の高い位置に当たりました。

この一発で、ホワイトソックスの村上選手に並びア・リーグ本塁打ランキングトップタイの20号に到達。アルバレス選手は2戦連続2発、さらに3戦5発で一気に追いつきました。