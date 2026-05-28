日本バレーボール協会、“男子日本代表”佐藤駿一郎逮捕に声明「信頼を裏切ることになりましたことを深くお詫び」 代表登録を抹消
日本バレーボール協会は28日、公式サイトを更新し、薬物所持で逮捕が報じられていた男子日本代表の佐藤駿一郎について声明を発表した。
【写真】釈放された阿部慎之助監督の乗っていた車両 濃いスモークで中の様子は伺えず
同協会は「バレーボール男子日本代表 佐藤駿一郎選手の逮捕について」と題し、「本日5月28日（木）、2026年度バレーボール男子日本代表の佐藤駿一郎選手が薬物所持の容疑で逮捕されました」と報告。「現在、警察が事実関係の調査を進めております」と奔走している様子を伝えた。
続けて「公益財団法人日本バレーボール協会（JVA）は、このような事象が生じたことを厳粛に受け止めるとともに、日頃よりお世話になっております関係者の皆様、そして応援してくださるファンの皆様の信頼を裏切ることになりましたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪。「なお、JVAは本日付で佐藤駿一郎選手の2026年度バレーボール男子日本代表への登録を抹消いたしました」と対応を明かした。
最後に「JVAはバレーボール界におけるインテグリティの推進に引き続き努めてまいります。関係各所の皆様およびファンの皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけしますことを改めて深くお詫び申し上げます」と重ねて詫び、結んだ。
SVリーグ・ウルフドッグス名古屋に所属する佐藤については、27日に大麻を所持容疑で逮捕されたと一部メディアで報じられていた。
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同協会は「バレーボール男子日本代表 佐藤駿一郎選手の逮捕について」と題し、「本日5月28日（木）、2026年度バレーボール男子日本代表の佐藤駿一郎選手が薬物所持の容疑で逮捕されました」と報告。「現在、警察が事実関係の調査を進めております」と奔走している様子を伝えた。
最後に「JVAはバレーボール界におけるインテグリティの推進に引き続き努めてまいります。関係各所の皆様およびファンの皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけしますことを改めて深くお詫び申し上げます」と重ねて詫び、結んだ。
SVリーグ・ウルフドッグス名古屋に所属する佐藤については、27日に大麻を所持容疑で逮捕されたと一部メディアで報じられていた。