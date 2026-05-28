サッカー日本代表の森保一監督が、キリンホールディングスと日本サッカー協会（ＪＦＡ）が始動した応援プロジェクト「『ひとつになるから強くなる。』アクション」のメッセージ広告に出演。３１日からの全国放映に先駆け、撮影現場での意外な素顔や、悲願の「世界一」への熱い思いを明かした。

新ＣＭ「ひとつになるから強くなる。ＫＩＲＩＮ ＣＡＭ はじまる」篇で、森保監督は「“日本一丸”で戦えば、まだ世界一にはなったことないけど、世界一取れる日が来るんだって、思ってます」と力強く宣言。選手、監督、サポーターの思いをひとつにつなぎ、Ｗ杯への挑戦を後押ししていくプロジェクトの象徴として、熱いメッセージを投げかけている。

一方で、撮影現場では指揮官のチャーミングな一面も。インタビュアーを務めた元日本代表・鈴木啓太氏から「（ＣＭ撮影中）結構歩かされていましたね」と声をかけられると「いい運動で。この間、メタボに気をつけて、いっぱい歩けって言われて」と返し、周囲を笑わせる場面があった。さらに「歩くのって難しいですね。右手右足になっていないかって」と、ピッチ上での堂々とした姿とは対照的に、カメラの前でのウォーキングに苦戦したことをリラックスした様子で語っていた。

本プロジェクトでは、公式Ｘでの特別コンテンツ「ＫＩＲＩＮ ＣＡＭ」の公開や、全国からのメッセージを届ける「ＫＩＲＩＮウォール」など、サポーター参加型の施策が目白押しだ。３１日に開催される「キリンチャレンジカップ２０２６」のアイスランド代表戦では、会場に集う約５万人のサポーターによる大迫力の応援チャントも予定されている。

“日本一丸”となって世界の頂点を目指す侍たちの挑戦。森保監督が呼びかける「最高の景色」への歩みに、日本中の注目が集まりそうだ。