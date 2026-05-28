「ドジャース４−１ロッキーズ」（２７日、ロサンゼルス）

ドジャースが大谷翔平投手の二刀流の活躍で５連勝を飾った。この日は山本由伸投手のボブルヘッドデーで入場者に配られたが、意外なところで注目を集めた。

昨年のワールドシリーズ第７戦で最後のアウトを奪ったシーンをモチーフに作られた人形。雄たけびを挙げ、ガッツポーズを作ったシーンは今もファンの記憶に鮮明に残っている。

ただその出来栄えはと言うと…ふと眉に変わり、ジェームス・ディーンのようなアメリカンのヘアスタイルに。輪郭も山本からかけ離れており、ハリウッド俳優風に仕上げられている。ファンも「背番号だけでしか判別できない」「山本選手とポーズは一緒でもお顔は似てない感じやｗ」「誰？」「似てるのはポーズだけ？？」「背番号なかったらわからなかった」とネットにかきこんでいた。

山本のボブルヘッドデーは今季２度目。全開はヨッシー人形とのコラボで選手たちからサインを求められるシーンもあった。スネルのロッカーにはきれいな形で保管されており、ナインの人気も高かった。