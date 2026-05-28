見逃し配信で再生回数を稼いでも制作費は据え置き... 苦境に立たされるバラエティ番組

見逃し配信が好調でもギャラは１円も上がらない

今春から総合演出が替わった『ラヴィット！』（ＴＢＳ系）の評判が芳しくない。名物のオープニングトークが短縮されて、グルメやランキングなど手垢のついた無難な企画が入るようになるなど、″朝の大喜利″と称賛された切れ味の良さが失われてしまったのだ。

「ＴＶｅｒの見逃し配信は好調でしたが、制作費は地上波の視聴率をもとに決まるため、どうも制作費がこの春から削減されたようです。『ラヴィット！』は１％台の日もありましたから。視聴率を獲得するため、エッジの利いた番組作りから、万人受けする方向にややシフトしたということでしょう」（キー局プロデューサー）

いまや人気のバロメーターになっている見逃し配信だが、バラエティの場合、「どれだけ再生回数が多くても、出演者やスタッフは１円もギャラが上がらない」と放送作家は苦笑する。

「『水曜日のダウンタウン』（ＴＢＳ系）の人気企画『名探偵津田』ぐらいバズって、再生回数を長期にわたって稼げるコンテンツの場合、いくらか制作費に還元されているようですが、通常のバラエティで、配信が好調だからとギャラにボーナスが上乗せされたなんて話は聞いたことがない。ギャラはそのままで配信用のサムネイル作りまでやらされ、″労働時間が増えただけ″と嘆くスタッフが大多数では？ サムネ作りが上手いスタッフは重宝されるので、頑張るしかないのですが……」

制作会社ディレクターが続ける。

「バラエティはドラマほど再生回数を稼げないですし、外部の動画配信サイトで視聴されることもない。しかも、地上波と見逃し配信のスポンサーは別で、料金も格安。よほど爆発的に視聴されない限り、稼ぎは知れているのです。動画配信サービスが定着して、視聴者がコンテンツを選ぶ時代になりました。裏を返せば、話題にならないと、まったく見てもらえない。ドラマだと、社会現象になるような作品がちょくちょく出ますが、バラエティでは稀ですから」

バラエティにおける見逃し配信や切り抜き動画の位置付けは″稼ぐ場″ではなく、″番組を知ってもらい、リアルタイム視聴に誘導するための動線″なのだという。それでも、長い目で見れば、再生回数は多いに越したことはない。

「見逃し配信キッカケで、全国区の人気番組になるローカル局のバラエティもありますからね。そうなればスポンサーになりたいという企業が増え、結果的に制作費も上がります。藤本美貴（41）と横澤夏子（35）がＭＣを務める『夫が寝たあとに』（テレビ朝日系）は切り抜き動画から人気に火がついて、放送時間が早くなったことで予算がアップしたといいます。再生回数が多いと、視聴率で苦戦していても局の上層部が打ち切りを躊躇する材料になる、という利点もあると思います」（前出・制作会社ディレクター）

番組のためにファンができることは「とにかくバズらせること」だと前出の放送作家は指摘する。

「先の『ラヴィット！』のケースだと、番組ファンがネット上でスポンサーを批判していましたが、これだと逆効果になる。ＳＮＳでトレンド入りさせるなど、番組を盛り上げるべきです」

バラエティ苦難の時代、と言えよう。

『FRIDAY』2026年5月29日号より