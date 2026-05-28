猫は言葉を話さなくても、しぐさや表情で気持ちを伝えてくれることがあります。今回話題を集めたのは、そんな猫ちゃんの“ある反応”を捉えた1枚の様子。

思わず二度見してしまいそうな姿に、SNSでは「拡大して見た（笑）」「シルエットが完全にゴジラ」などの声が寄せられています。投稿はXで25万表示、2.4万いいねを記録しました。

【写真：窓辺にいた黒猫→『カラス』が近づいてくると、『耳』がわかりやすく変化して…可愛すぎる瞬間】

窓の外にカラスが！

Xアカウント『おれ、おれ。』に登場するのは黒猫の「おれ」くん（3歳）。今回話題を集めたのは、窓辺にいるおれくんの様子を捉えた1枚の様子でした。

ちょうどこのとき、窓の外にカラスが近づいてきたのだそう。投稿には「お外にカラスが来てこわくておみみ閉じちゃったおれ」という言葉が添えられていました。おれくんの横顔に注目してみると--確かに耳の部分がぺたんと倒れているようです。

カラスの姿に驚きつつも、大きく声を出したり動いたりするわけではなく、そっと耳だけ伏せていたおれくん。静かな意思表示が何とも愛らしいワンシーンでした。

驚いた黒猫、まさかの“シルエット”に反響

素直な反応を「耳」で示したおれくんの姿は、多くの人の心を掴んだようです。「おみみないない」「きゃわ～♡」「メッチャかわよ♡」「拡大して見た（笑）みみやらお目目やら、可愛すぎ」などの声のほか、「シルエットが完全にゴジラ」といった、思わずクスっとしてしまうような声もみられました。コメントだけでなく、1200件を超えるリポストからもその反響が伺えます。

そんなおれくんですが、普段から窓辺でくつろぐのがお気に入りのようです。日々の投稿では、日向ぼっこを満喫している様子がたびたびみられ、穏やかな暮らしぶりが伝わってきます。

どんな姿も愛らしさ満点のおれくん。日々の様子は、Xアカウント『おれ、おれ。』の投稿でたっぷりと楽しむことができます。

おれくん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました。

写真・動画提供：Xアカウント「おれ、おれ。」さま

執筆：kaori

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。