今回紹介するのは、Threadsに投稿された、猫ちゃんのほっこりするひとコマ。ステップ台を出したところ、どうやらそこはすっかりお気に入りスポットになっていたようです。投稿主さんが呼んでみると、可愛いことになったということですが…。

投稿はThreadsにて、9.8万回以上表示。1.3万件以上のいいねが寄せられるなど、多くの猫好きたちの注目を集めています。

【写真：ステップ台の中に『入り込む猫』→飼い主に呼ばれると、『小さな穴』から…まさかの光景】

ステップ台の中から、ひょっこり登場したみみちゃん

今回、Threadsに投稿したのは「mimi」さん。登場したのは、猫のみみちゃんです。

投稿には、キッチンに置かれたグレーのステップ台が写っていました。よく見ると、その下の空間にすっぽり入り込んでいるみみちゃんの姿が。

体はステップ台の中におさまり、飼い主さんに呼ばれて顔だけを小さな丸い穴から「にゅっ」と出しているような状態です。ふわふわの毛並みと、少しきょとんとした表情がなんともたまりません。

まるで「呼びました？」とでも言いたそうな顔で、こちらを見上げているみみちゃん。ステップ台の下がちょうどいい隠れ家になっているのか、飼い主さんによると、出すたびに毎回入ってしまうみたいです。

猫は、隠れ家を見つけるのが本当に上手。みみちゃんにとっても、このステップ台の下は、落ち着ける秘密基地のような場所なのかもしれませんね。

毎回入っちゃう姿に猫好きもほっこり

ステップ台の中でくつろぐみみちゃんは、とても上機嫌。自分で見つけた特等席みたいなものなのかもしれません。この様子を見たThreadsユーザーたちからは、「萌え死ねる」「何も考えず即保存」「このモフモフ付きステップ台はどこで買えますか」などの声が多く寄せられていました。どうやら、多くの方がみみちゃんの可愛さに悶えてしまったみたいですね。

Threadsアカウント「mimi」さんでは、みみちゃんの可愛らしい日常が投稿されています。みみちゃんの可愛さ満点の投稿は見ているだけで心癒されそうです。

写真・動画提供：Threadsアカウント「mimi」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。